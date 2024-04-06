«Нет, да. Да-да-да». Напавший с ножом на губернатора Чибиса готов перед ним извиниться

Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов перед ним извиниться. Видео с его словами в субботу, 6 апреля, появилось в Telegram-канале РИА Новости .

«Нет, да. Да-да-да, конечно, сделаю. Я просто не услышал вопрос с первого раза», — ответил мужчина на вопрос о готовности извиниться перед Чибисом.

На все другие вопросы напавший заявил, что не даст никаких комментариев, пока идет следствие.



Затем обвиняемого на кровати завезли в палату больницы, где проходит выездное заседание суда. Суд объявил о том, что оно пройдет в закрытом режиме.

