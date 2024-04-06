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    «Нет, да. Да-да-да». Напавший с ножом на губернатора Чибиса готов перед ним извиниться

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    3 комментария

    Мужчина, напавший с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что готов перед ним извиниться. Видео с его словами в субботу, 6 апреля, появилось в Telegram-канале РИА Новости.

    «Нет, да. Да-да-да, конечно, сделаю. Я просто не услышал вопрос с первого раза», — ответил мужчина на вопрос о готовности извиниться перед Чибисом.

    На все другие вопросы напавший заявил, что не даст никаких комментариев, пока идет следствие.

    Затем обвиняемого на кровати завезли в палату больницы, где проходит выездное заседание суда. Суд объявил о том, что оно пройдет в закрытом режиме.

    Вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

    Скорейшего выздоровления Чибису пожелали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы о возможном усилении охраны губернаторов должны делать спецслужбы.

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    СудАндрей ЧибисНападение на Чибиса
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    Комментарии 3

    Панкихой06 Апр 2024 в 12:25
    Было бы перед кем извиняться.
    +1−0
    Гость06 Апр 2024 в 12:18
    Опять пытками заставили!
    +2−0
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