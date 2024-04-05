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    В Кремле прокомментировали покушение на мурманского губернатора Чибиса

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится возможность. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

    «[Андрей Чибис] был прооперирован. Как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису», — заявил пресс-секретарь.

    Также в Кремле пожелали пережившему ножевое ранение губернатору скорейшего выздоровления и выразили уверенность, что расследование происшествия пройдёт в самые короткие сроки.

    По словам Пескова, выводы о возможном усилении охраны губернаторов должны делать спецслужбы. «Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый случай», — добавил представитель Кремля.

    Вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку. По подозрению в покушении на убийство задержан 42-летний местный житель. Подробнее о ситуации — в материале «Фонтанки».

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    Дмитрий ПесковАндрей Чибис
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    Комментарии 4

    Была надежда, но его уговорили.05 Апр 2024 в 14:01
    Возможно рука определённой страны, где уже наподавшему подготовили окно. Другие предположения просто не приходят в голову.
    +0−0
    Карабас Барабас05 Апр 2024 в 13:26
    Народная любовь она такая... требует усиления охраны от неё.
    +4−0
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