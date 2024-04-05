В Кремле прокомментировали покушение на мурманского губернатора Чибиса

Также в Кремле пожелали пережившему ножевое ранение губернатору скорейшего выздоровления и выразили уверенность, что расследование происшествия пройдёт в самые короткие сроки.

«[Андрей Чибис] был прооперирован. Как только представится возможность, конечно же, президент позвонит Чибису», — заявил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, как только представится возможность. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС .

По словам Пескова, выводы о возможном усилении охраны губернаторов должны делать спецслужбы. «Здесь нужна экспертная оценка, является ли это какой-то системной угрозой или это отдельно взятый случай», — добавил представитель Кремля.