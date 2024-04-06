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    Сварщик из Тихвина получил уголовное дело за комментарий на тему теракта в «Крокусе»

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    Житель Тихвина высказался о трагедии в «Крокусе» в одном из местных пабликов, а потом за ним пришли. Теперь он в СИЗО как фигурант уголовного дела о публичном оправдании терроризма. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля.

    27-летний сварщик местного завода присоединился к обсуждению теракта. Под чужим именем он написал циничную фразу. В ней сотрудники правоохранительных органов увидели оправдание совершенного зверства. Вскоре оперативники установили настоящего владельца страницы и задержали его. Мужчина заявил, что хотел всего лишь указать на излишнюю эмоциональность комментаторов. Вину фигурант признал и в содеянном раскаялся. Тихвинский горсуд заключил сварщика под стражу. Ранее у него был только условный срок за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

    Ранее по тому же поводу был отправлен за решетку петербуржец Николай Конашенок.

    Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта. Вскоре были задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей. 4 апреля ФСБ сообщила о задержании трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

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    Крокус Сити ХоллТерактОправдание терроризма
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