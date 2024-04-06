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Коллега звонит вам после девяти вечера? Клиент в ответ на текстовые сообщения шлет исключительно голосовые? К сожалению, далеко не все привыкли соблюдать правила цифрового этикета. Но как хорошо с ними знакомы вы? Проверьте себя с помощью теста «Фонтанки» и «Городских порталов».
Можно ли звонить по делам после 19:00 и раньше 9:00?
Приемлемо ли писать: «Доброе время суток?»
Можно ли использовать эмодзи и смайлики в переписке?
Этично ли пользоваться «черным списком»?
Прилично ли отправлять голосовые сообщения?
Вам прислали важное сообщение, а вы забыли на него ответить. О переписке вспомнили только через несколько часов. С чего лучше начать ответ?
Сегодня праздник — ваш знакомый отмечает день рождения. Вы хотите поздравить его сообщением в мессенджере. Что ему лучше отправить?
Вы листали ленту и наткнулись на публикацию вашего знакомого. Он написал о гибели важного для него человека. Что делать в этом случае?
Вы написали сообщение коллеге и попросили поменяться сменами в один из дней. Прошло несколько часов, а вам так и не ответили. Как думаете, можно ли напомнить о сообщении?
Вы пишете знакомой: «Доброе утро)». А в ответ получаете простое «привет» с точкой на конце. Как отреагируете на такое сообщение?
Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете
Зато благодаря тесту вы узнали много нового!
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Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете
У вас хороший опыт общения в интернете!
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Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете
Вы просто молодец. С вами приятно общаться в Сети!