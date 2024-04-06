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    Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете

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    6 комментариев
    Фото: Sitthiphong / iStock
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    Коллега звонит вам после девяти вечера? Клиент в ответ на текстовые сообщения шлет исключительно голосовые? К сожалению, далеко не все привыкли соблюдать правила цифрового этикета. Но как хорошо с ними знакомы вы? Проверьте себя с помощью теста «Фонтанки» и «Городских порталов».

    Можно ли звонить по делам после 19:00 и раньше 9:00?

    Приемлемо ли писать: «Доброе время суток?»

    Можно ли использовать эмодзи и смайлики в переписке?

    Этично ли пользоваться «черным списком»?

    Прилично ли отправлять голосовые сообщения?

    Вам прислали важное сообщение, а вы забыли на него ответить. О переписке вспомнили только через несколько часов. С чего лучше начать ответ?

    Сегодня праздник — ваш знакомый отмечает день рождения. Вы хотите поздравить его сообщением в мессенджере. Что ему лучше отправить?

    Вы листали ленту и наткнулись на публикацию вашего знакомого. Он написал о гибели важного для него человека. Что делать в этом случае?

    Вы написали сообщение коллеге и попросили поменяться сменами в один из дней. Прошло несколько часов, а вам так и не ответили. Как думаете, можно ли напомнить о сообщении?

    Вы пишете знакомой: «Доброе утро)». А в ответ получаете простое «привет» с точкой на конце. Как отреагируете на такое сообщение?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете

    Зато благодаря тесту вы узнали много нового!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете

    У вас хороший опыт общения в интернете!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Голосовые сообщения приличны или нет? Тест: хорошо ли вы знаете правила общения в интернете

    Вы просто молодец. С вами приятно общаться в Сети!

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    Фото: Sitthiphong / iStock

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    Комментарии 6

    Гость06 Апр 2024 в 20:23
    Доброго времени суток применяется в том случае, если у собеседников большой разрыв часовых поясах. Ведь разговор об Инете, для которого нет расстояний.
    Однозначность ответов в ключе не всегда приемлема в тестировании.
    +1−0
    Гость06 Апр 2024 в 20:08
    1 из 10 и мне всё равно.
    +0−0
    triton197706 Апр 2024 в 20:02
    6 из 10))
    +0−0
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