    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, ю-в

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd92.31eur100.07

    Молдавский суд признал экстремистским флаг Российской империи

    1948
    10 комментариев

    Суд в Кишиневе удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, признав черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом. Об этом 5 апреля говорится на сайте anticoruptie.md, который специализируется на журналистских расследованиях.

    Уточняется, что решение приняла судья Мария Алексей. Ранее молдавские ведомства потребовали установить экстремистским «характер флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета», уточняет РИА Новости.

    В 1858–1896 годах черно-желто-белый флаг был одним из государственных символов Российской империи, в состав которой тогда входила современная Молдавия. Позже полотнище было заменено на бело-сине-красный флаг, который сегодня используется как государственный флаг РФ.

    Ранее в Молдавии запретили носить георгиевскую ленту, а также символы Z и V. Это произошло после начала военной операции на Украине. В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этих символов можно в том случае, если они использованы в качестве «оправдания или прославления военной агрессии или преступлений».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    СудКишиневМолдавия
    ЛАЙК13
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость05 Апр 2024 в 17:28
    хорошая тряпка)) пол мыть!
    +0−1
    hedgehog_05 Апр 2024 в 17:22
    ну ничо.. щаз наши люди каак признают экстремизьмом признавать что-то наше экстремизьмом.. и сразу всем станет хорошо
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close