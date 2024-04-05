Молдавский суд признал экстремистским флаг Российской империи

Суд в Кишиневе удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, признав черно-желто-белый флаг Российской империи экстремистским символом. Об этом 5 апреля говорится на сайте anticoruptie.md, который специализируется на журналистских расследованиях.
Уточняется, что решение приняла судья Мария Алексей. Ранее молдавские ведомства потребовали установить экстремистским «характер флага с тремя горизонтальными линиями бело-желто-черного цвета», уточняет РИА Новости.
В 1858–1896 годах черно-желто-белый флаг был одним из государственных символов Российской империи, в состав которой тогда входила современная Молдавия. Позже полотнище было заменено на бело-сине-красный флаг, который сегодня используется как государственный флаг РФ.
Ранее в Молдавии запретили носить георгиевскую ленту, а также символы Z и V. Это произошло после начала военной операции на Украине. В апреле 2023 года Конституционный суд республики постановил, что применять наказание за использование этих символов можно в том случае, если они использованы в качестве «оправдания или прославления военной агрессии или преступлений».