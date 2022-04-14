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    В Молдавии запретили демонстрировать георгиевскую ленту. Будут штрафовать

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    17 комментариев

    В Молдавии парламент ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Депутаты проевропейской партии «Действие и солидарность» утвердили поправки в кодекс о правонарушениях 14 апреля, передает ТАСС.

    «Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

    Как уточняет в своем Telegram-канале издание «Sputnik Молдова», под запрет еще попали символы в виде букв «Z» и «V». На заседании депутаты от блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну в знак протеста.

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    Комментарии (17)

    Денеб
    Штраф-то ладно.... Скоро в морду бить будут.....
    NEOLENIN
    Только коммунисты мира защищают Россию, на остальное мировое сообщество надеяться не приходится!
    vic_5e4cd1938d1a8
    Видимо, скоро или не скоро у бульбашей неприятности с газом начнутся ...
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