В Молдавии запретили демонстрировать георгиевскую ленту. Будут штрафовать

В Молдавии парламент ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты. Депутаты проевропейской партии «Действие и солидарность» утвердили поправки в кодекс о правонарушениях 14 апреля, передает ТАСС.

«Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении», — сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

Как уточняет в своем Telegram-канале издание «Sputnik Молдова», под запрет еще попали символы в виде букв «Z» и «V». На заседании депутаты от блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну в знак протеста.