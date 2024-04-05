Следком возбудил дело после нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом 5 апреля сообщает прокуратура региона.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на жизнь человека в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Чибис получил удар ножом в живот, когда выходил после встречи с местными жителями во Дворце культуры «Строитель» в Апатитах накануне вечером.
Нападавший пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами.
«За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — добавили в прокуратуре.
К утру 5 апреля Чибис пришёл в себя после операции и записал видео из больницы.