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    Следком возбудил дело после нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

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    18 комментариев

    Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом 5 апреля сообщает прокуратура региона.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на жизнь человека в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Чибис получил удар ножом в живот, когда выходил после встречи с местными жителями во Дворце культуры «Строитель» в Апатитах накануне вечером.

    Нападавший пытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. 42-летнего Александра Быданова, живущего в Апатитах, допросили после оказания медицинской помощи. Как уточнили в СК, он заявил, что не знаком лично с главой региона, но испытывал к нему неприязнь.

    «За совершение указанного преступления в качестве наиболее строгого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», — добавили в прокуратуре.

    К утру 5 апреля Чибис пришёл в себя после операции и записал видео из больницы.

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    Комментарии 18

    Гость05 Апр 2024 в 10:27
    Ха, когда со мной произошел аналогичный случай (в том же регионе, кстати), чувачок-нападавший отделался штрафиком (80 к) и условочкой на два годика.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:16
    Пишут же, что врач сказал, что ничего серьезного нет, поэтому "кипиш ни к чему. Такое всякое происходит кругом да около, а тут ничего страшного и существенного. Врач же сказал, все хорошо.
    +0−0
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