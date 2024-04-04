Ребенок утонул на территории частной усадьбы в Ленобласти

На частной территории в деревне Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области в четверг, 4 апреля, под лед искусственного озера провалился и утонул трехгодовалый ребенок. Об этом сообщает 47news.

Родители утонувшего — уроженцы Узбекистана, работающие в расположенных на территории владениях, принадлежащих, предположительно, петербургскому бизнесмену.



По данным издания, отец мальчика был занят чисткой снега в то время, как ребенок добрался до пруда и выбежал на лед. На его отсутствие рядом рабочий не обратил внимания, полагая, что тот направился в дом к матери, поэтому обнаружил тело слишком поздно.