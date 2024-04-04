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    Ребенок утонул на территории частной усадьбы в Ленобласти

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    На частной территории в деревне Савольщина Ломоносовского района Ленинградской области в четверг, 4 апреля, под лед искусственного озера провалился и утонул трехгодовалый ребенок. Об этом сообщает 47news.

    Родители утонувшего — уроженцы Узбекистана, работающие в расположенных на территории владениях, принадлежащих, предположительно, петербургскому бизнесмену.

    По данным издания, отец мальчика был занят чисткой снега в то время, как ребенок добрался до пруда и выбежал на лед. На его отсутствие рядом рабочий не обратил внимания, полагая, что тот направился в дом к матери, поэтому обнаружил тело слишком поздно.

    Следственный комитет и прокуратура Ленинградской области проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

    Ранее стало известно, что в Волгоградской области маленький ребенок утонул в выгребной яме.

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