В Волгоградской области мать нашла тело двухлетнего сына в выгребной яме

В Волгоградской области маленький ребенок утонул в выгребной яме. Трагедия произошла на хуторе Ширяевском. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает 4 апреля Следственный комитет региона.



По предварительным данным, двухлетний мальчик играл во дворе частного дома и упал в сливную яму, где и захлебнулся. Сына нашла мать и повезла его в больницу, но помочь ему уже не смогли. Врачи лишь констатировали смерть малыша.



По факту случившегося проводятся следственные действия, в рамках которых оценят условия проживания и воспитания ребенка. Известно, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно и не стояла на профилактических учетах.

