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    В Волгоградской области мать нашла тело двухлетнего сына в выгребной яме

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    14 комментариев

    В Волгоградской области маленький ребенок утонул в выгребной яме. Трагедия произошла на хуторе Ширяевском. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), сообщает 4 апреля Следственный комитет региона.

    По предварительным данным, двухлетний мальчик играл во дворе частного дома и упал в сливную яму, где и захлебнулся. Сына нашла мать и повезла его в больницу, но помочь ему уже не смогли. Врачи лишь констатировали смерть малыша.

    По факту случившегося проводятся следственные действия, в рамках которых оценят условия проживания и воспитания ребенка. Известно, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно и не стояла на профилактических учетах.

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    Комментарии 14

    твой отец ля04 Апр 2024 в 16:38
    соболезнования родителям. бедный ребенок..
    +0−0
    сVоих не бросаем04 Апр 2024 в 16:31
    выгребная яма, о боги, это новости. из ХVIII века?
    +2−0
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