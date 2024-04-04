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    Chevrolet ушел в кювет через Renault в Стрельне. Водитель мог умереть еще до аварии

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром 4 апреля в Петродворцовом районе Петербурга. Она унесла жизнь водителя одной из столкнувшихся машин.

    В 8:20 у дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель Chevrolet Lacetti врезался в стоявший на светофоре Renault Arkana под управлением 27-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Шевроле» съехал в кювет.

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    Водитель «Лачетти» скончался на месте. По предварительным данным, мужчина умер еще до ДТП. По факту случившегося ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеМашина в кювете
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