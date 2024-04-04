Chevrolet ушел в кювет через Renault в Стрельне. Водитель мог умереть еще до аварии

Полиция выясняет обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром 4 апреля в Петродворцовом районе Петербурга. Она унесла жизнь водителя одной из столкнувшихся машин.

В 8:20 у дома 25 по Фронтовой улице в Стрельне 59-летний водитель Chevrolet Lacetti врезался в стоявший на светофоре Renault Arkana под управлением 27-летней женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Шевроле» съехал в кювет.