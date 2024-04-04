В Москве нашли мёртвым главу российского филиала Yamaha Music

В Москве обнаружили тело Аоки Дзюна — генерального директора компании по продаже музыкальных инструментов Yamaha Music Russia. Об этом 4 апреля пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

«Мы подтверждаем кончину нашего генерального директора Дзюна Аоки», — сообщили в Yamaha Music Russia. Причина смерти устанавливается.



По словам источника издания в правоохранительных органах, смерть гендиректора не носит криминального характера, телесных повреждений не обнаружено, проводится проверка. Тело Дзюна нашли в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте. Покойный был членом попечительского совета Московской консерватории.