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    В Москве нашли мёртвым главу российского филиала Yamaha Music

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    6 комментариев

    В Москве обнаружили тело Аоки Дзюна — генерального директора компании по продаже музыкальных инструментов Yamaha Music Russia. Об этом 4 апреля пишет РБК со ссылкой на представителей компании.

    «Мы подтверждаем кончину нашего генерального директора Дзюна Аоки», — сообщили в Yamaha Music Russia. Причина смерти устанавливается.

    По словам источника издания в правоохранительных органах, смерть гендиректора не носит криминального характера, телесных повреждений не обнаружено, проводится проверка. Тело Дзюна нашли в отеле Radisson Royal на Кутузовском проспекте. Покойный был членом попечительского совета Московской консерватории.

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    YamahaСмерть
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
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    Комментарии 6

    Гость04 Апр 2024 в 13:58
    Он бы ещё в Сомали поехал пианины-то продавать...
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:47
    скушал что неправильное, и вот
    +0−0
    VadD04 Апр 2024 в 13:35
    Якудза?
    +0−1
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