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    Счетная палата: госдолг России вырос на 2,775 триллиона рублей

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    По итогам 2023 года государственный долг России увеличился на 12,2%, или 2775,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за минувший год.

    Согласно документу, опубликованному на сайте СП 4 апреля, госдолг Российской Федерации в 2023 году составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП. Внутренний долг при этом вырос на 2031,8 миллиарда рублей — до 20 812,8 миллиарда рублей. Внешний долг в иностранной валюте стал меньше на 4,09 миллиарда долларов США, а в рублевом эквиваленте — увеличился на 743,9 миллиарда рублей. Он составил 53,3 миллиарда в долларах, или 4782,4 миллиарда в рублях.

    Скриншот с сайта Счетной палаты РФ
    Скриншот с сайта Счетной палаты РФ
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    Выросли и расходы на обслуживание госдолга. Они оказались на 13,5% больше утвержденного федеральным законом о бюджете показателя на 2023 год. В денежном размере расходы выросли на 205 миллиардов рублей, составив по итогу 1724,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом они выросли на 393,6 миллиарда рублей. А их доля в объеме расходов страны составила 5,3%.

    Фото: скриншот с сайта Счетной палаты РФ
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    В марте министр финансов РФ Антон Силуанов во время лекции в Финансовом университете отмечал, что госдолг России маленький, а вот расходы по его обслуживанию — большие. В 2019 году уровень расходов на обслуживание долга, по его словам, составлял примерно 3,6%.

    Скриншот с сайта Счетной палаты РФ
    Скриншот с сайта Счетной палаты РФ
    Фото: скриншот с сайта Счетной палаты РФ

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    Комментарии 3

    Гость04 Апр 2024 в 02:04
    Ух ты,скока много денег.
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