Счетная палата: госдолг России вырос на 2,775 триллиона рублей

По итогам 2023 года государственный долг России увеличился на 12,2%, или 2775,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за минувший год.



Согласно документу, опубликованному на сайте СП 4 апреля, госдолг Российской Федерации в 2023 году составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП. Внутренний долг при этом вырос на 2031,8 миллиарда рублей — до 20 812,8 миллиарда рублей. Внешний долг в иностранной валюте стал меньше на 4,09 миллиарда долларов США, а в рублевом эквиваленте — увеличился на 743,9 миллиарда рублей. Он составил 53,3 миллиарда в долларах, или 4782,4 миллиарда в рублях.