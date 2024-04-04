Счетная палата: госдолг России вырос на 2,775 триллиона рублей

По итогам 2023 года государственный долг России увеличился на 12,2%, или 2775,7 миллиарда рублей. Об этом сообщается в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за минувший год.
Согласно документу, опубликованному на сайте СП 4 апреля, госдолг Российской Федерации в 2023 году составил
Выросли и расходы на обслуживание госдолга. Они оказались на 13,5% больше утвержденного федеральным законом о бюджете показателя на 2023 год. В денежном размере расходы выросли на 205 миллиардов рублей, составив по итогу 1724,1 миллиарда рублей. По сравнению с 2022 годом они выросли на 393,6 миллиарда рублей. А их доля в объеме расходов страны составила 5,3%.
В марте министр финансов РФ Антон Силуанов во время лекции в Финансовом университете отмечал, что госдолг России маленький, а вот расходы по его обслуживанию — большие. В 2019 году уровень расходов на обслуживание долга, по его словам, составлял примерно 3,6%.