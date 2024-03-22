Министр финансов Силуанов: у России большие расходы по обслуживанию госдолга

Российский госдолг маленький, а расходы по его обслуживанию — большие. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете, передает в пятницу, 22 марта, РИА Новости.

«Долг маленький — у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие», — рассказал он.



По словам Силуанова, в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга «был где-то 3,6%». В 2026 году при проведении Россией плановых заимствований уровень расходов на обслуживание госдолга будет «чуть меньше 10%».

