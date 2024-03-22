Министр финансов Силуанов: у России большие расходы по обслуживанию госдолга

Российский госдолг маленький, а расходы по его обслуживанию — большие. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете, передает в пятницу, 22 марта, РИА Новости.
«Долг маленький — у нас долг 15% от валового внутреннего продукта. Но расходы по обслуживанию долга большие», — рассказал он.
По словам Силуанова, в 2019 году уровень расходов на обслуживание долга «был где-то 3,6%». В 2026 году при проведении Россией плановых заимствований уровень расходов на обслуживание госдолга будет «чуть меньше 10%».
«Ну куда это? Это много», — отметил министр финансов РФ.
Глава финансового ведомства объяснил, что Россия будет увеличивать расходы на обслуживание долга. «У нас долг опускается как по фиксированным ставкам, так и по плавающим ставкам. <...> Мы сейчас занимаем десятилетние бумаги под 13,4%. 13,4%! Для нас это, конечно, очень напряженно, поскольку 10 лет придется выплачивать, даже если инфляция снизится», — объяснил он.
Недавно глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что ЦБ не тратит резервы на поддержание курса рубля. В последний раз это было в феврале 2022 года — сегодня подобных рисков финансовой стабильности нет.