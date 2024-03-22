    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    754мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.95eur100.37

    Набиуллина: ЦБ не тратит резервы на поддержание курса рубля, рисков финансовой стабильности нет

    1520
    24 комментария

    Центробанк РФ не тратит резервы на поддержание курса рубля. В последний раз регулятор проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года — тогда были риски финансовой стабильности, которых сегодня нет. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

    «Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне», — объяснила она.

    По словам Набиуллиной, все операции на рынке проводятся по бюджетному правилу с февраля 2022 года, а резервы Банка России не используются на валютном рынке.

    «В феврале 2022 года это было необходимо для рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет, поэтому нет необходимости в такого рода операциях», — сказала глава Центробанка России.

    Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что в базовом прогнозе регулятор видит пространство для снижения ставки скорее во втором полугодии, при устойчивом тренде на снижение инфляции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЦБ РФЭльвира Набиуллина
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    Гость22 Мар 2024 в 17:11
    Упс, значит есть риски)
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close