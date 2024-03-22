Набиуллина: ЦБ не тратит резервы на поддержание курса рубля, рисков финансовой стабильности нет

Центробанк РФ не тратит резервы на поддержание курса рубля. В последний раз регулятор проводил валютные интервенции из резервов в феврале 2022 года — тогда были риски финансовой стабильности, которых сегодня нет. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне», — объяснила она.



По словам Набиуллиной, все операции на рынке проводятся по бюджетному правилу с февраля 2022 года, а резервы Банка России не используются на валютном рынке.

