Время — деньги. Российские авиакомпании стали быстрее сажать самолеты для экономии топлива

«Аэрофлот» и подведомственная Росавиации аэронавигационная компания начали практическое испытание новой схемы ускоренной посадки самолетов, сообщает РБК 3 апреля. Схема применяется в Московской воздушной зоне и дает возможность сократить время полета на 5 минут.
Оптимизации предшествовали подготовительные работы, начавшиеся еще в июле 2023 года. В «Аэрофлоте» заявили о применении одобренных схем в авиакомпаниях группы (в том числе — «России» и «Победе») с 21 марта 2024 года. Предварительные расчеты по экономии топлива до конца года составляют более 18,6 тысячи тонн для «Аэрофлота», 7,4 тысячи тонн для «России» и 5,6 тысячи тонн для «Победы». Это позволит группе «Аэрофлот» сэкономить на топливе около 3 миллиардов рублей до конца года.
Соответствующие маршруты заходов на посадку введены для аэродромов Шереметьево и Внуково.
Недавно стало известно, что Минтранс запросил у правительства дополнительные 295 миллиардов рублей в 2024 году для выкупа иностранных самолетов у экс-лизингодателей.