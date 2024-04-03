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    Дело «бродяги» Турала и его друзей скоро направят в суд — СК Петербурга заявил о шестнадцати обвиняемых

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    Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении группы молодых людей, нападавших на случайных прохожих. Вскоре дело передадут в суд.

    Как сообщает Следком в среду, 3 апреля, обвиняются 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Им вменяют хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ). Все находятся под стражей.

    Следком

    По версии следствия, в прошлом году соучастники систематически нападали на случайных местных жителей в Петербурге и провоцировали драки в общественных местах. Действовали они из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды. Инциденты подростки снимали на видео и публиковали записи в Интернете. Ранее «Фонтанка» писала, что контент выкладывался в телеграм-канал «Жизнь бродяги», который организовал 18-летний Турал Мамедов.

    Когда скандальные ролики дошли до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, а Центр «Э» начал искать главных действующих лиц, Турал успел покинуть Россию. Его нашли и в декабре доставили в Петербург.

    Сейчас следователи передали уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда.

    Кроме того, в ходе расследования были выявлены около 200 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России. 42 из них выдворены за пределы России, остальных привлекли к административной ответственности.

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