Дело «бродяги» Турала и его друзей скоро направят в суд — СК Петербурга заявил о шестнадцати обвиняемых

Как сообщает Следком в среду, 3 апреля, обвиняются 16 человек в возрасте от 14 до 18 лет , среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Им вменяют хулиганство ( часть 2 статьи 213 УК РФ ) и возбуждение ненависти и вражды ( пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ). Все находятся под стражей.

По версии следствия, в прошлом году соучастники систематически нападали на случайных местных жителей в Петербурге и провоцировали драки в общественных местах. Действовали они из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды. Инциденты подростки снимали на видео и публиковали записи в Интернете. Ранее «Фонтанка» писала, что контент выкладывался в телеграм-канал «Жизнь бродяги», который организовал 18-летний Турал Мамедов.



Когда скандальные ролики дошли до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, а Центр «Э» начал искать главных действующих лиц, Турал успел покинуть Россию. Его нашли и в декабре доставили в Петербург.

