Дело «бродяги» Турала и его друзей скоро направят в суд — СК Петербурга заявил о шестнадцати обвиняемых

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела в отношении группы молодых людей, нападавших на случайных прохожих. Вскоре дело передадут в суд.
Как сообщает Следком в среду, 3 апреля, обвиняются 16 человек в возрасте от 14 до
По версии следствия, в прошлом году соучастники систематически нападали на случайных местных жителей в Петербурге и провоцировали драки в общественных местах. Действовали они из хулиганских побуждений и по мотивам ненависти и вражды. Инциденты подростки снимали на видео и публиковали записи в Интернете. Ранее «Фонтанка» писала, что контент выкладывался в телеграм-канал «Жизнь бродяги», который организовал
Когда скандальные ролики дошли до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, а Центр «Э» начал искать главных действующих лиц, Турал успел покинуть Россию. Его нашли и в декабре доставили в Петербург.
Сейчас следователи передали уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи на рассмотрение суда.
Кроме того, в ходе расследования были выявлены около