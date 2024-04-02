Кустурица рассказал Путину о планах экранизировать Толстого и Гоголя

Президент РФ Владимир Путин встретился с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.
Режиссер провел параллель между событиями на Украине и геноцидом сербского населения в Югославии в
Кроме того, Кустурица поделился планами съемок в России современных экранизаций русских классиков.
«Инженер легких прогулок» — это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», <...> и третье — «Казаки» Льва Николаевича Толстого», — рассказал сербский режиссер.
Также в ходе встречи президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад возлагает вину на Россию за смерть колониализма в мире, но этот процесс был неизбежен.