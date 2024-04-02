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    Кустурица рассказал Путину о планах экранизировать Толстого и Гоголя

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    Президент РФ Владимир Путин встретился с сербским режиссером и сценаристом Эмиром Кустурицей. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

    Фото: kremlin.ru
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    Режиссер провел параллель между событиями на Украине и геноцидом сербского населения в Югославии в 40-е годы прошлого века. Также он поблагодарил российского лидера за восстановление «исторической справедливости».

    Кроме того, Кустурица поделился планами съемок в России современных экранизаций русских классиков.

    «Инженер легких прогулок» — это моя современная версия Достоевского. Потом Гоголь — «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», <...> и третье — «Казаки» Льва Николаевича Толстого», — рассказал сербский режиссер.

    Также в ходе встречи президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад возлагает вину на Россию за смерть колониализма в мире, но этот процесс был неизбежен.

    Фото: kremlin.ru

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