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    Путин: смерть колониализма в мире была неизбежна

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    Запад возлагает вину на Россию за смерть колониализма в мире, но этот процесс был неизбежен. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей, передает ТАСС.

    «Не перестают на нас, условно говоря, обижаться за то, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу, полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма», — сказал он.

    По словам российского лидера, действия СССР только ускорили процесс, который был неизбежен.

    «Люди уже не хотели быть рабами. Да, конечно, Советский Союз это как-то стимулировал, подталкивал, но эти исторические процессы были неизбежны, они были объективны», — добавил глава государства.

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