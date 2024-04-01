Грозы тянутся к Петербургу. Одна «тихо умерла», но родилась новая ячейка

В небе над Ленинградской областью утром 1 апреля идёт активная грозовая деятельность. Её фиксирует канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области», собирающий данные радаров и грозопеленгаторов. В центре Петербурга тем временем начался дождь.



В начале ночи грозы только подходили к границам области, затем начали образовываться прямо над территорией области. Затем, после 9 часов, канал сообщил, что утренняя гроза «тихо умерла, не дойдя до границ города», зато над Финским заливом сформировалась ещё одна ячейка. До Петербурга ей пока далеко.

