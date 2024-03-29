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    Кустурица собирается снимать фильм в Сочи. Герои поедут в Петербург

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    Сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица намерен снимать свой новый фильм в Сочи, он будет называться «Инженер легких прогулок». Действие также происходит в Петербурге. Об этом сам Кустурица рассказал в интервью ТАСС, фрагменты из которого публикуются 29 марта.

    Это будет история молодого трубочиста, который занимается «инженерией легких прогулок» — отправляется на прогулку с теми людьми, кому нужна компания. «Куда бы вы ни захотели пойти — он пойдет с вами, потому что он просто хороший человек», — говорит режиссер.

    Главный герой влюбляется в красивую девушку. У неё есть маленький брат, который тяжело болен, и проблемный отец, который потерял приготовленные на лечение деньги. Тогда она, чтобы заработать, решает стать проституткой и едет в Петербург. Трубочист теряет ее след, тоже переезжает в Петербург и становится доставщиком пиццы.

    «А все остальное вы увидите уже в фильме», — говорит Кустурица.

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