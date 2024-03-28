Полиция задержала пятерых по делу о русском языке. Трое под арестом

По делу о легализации иностранцев в России оперативники задержали пятерых подозреваемых. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.



Среди задержанных — глава Центра языкового тестирования одного из петербургских вузов, его заместитель и сотрудницы фирмы-партнера вуза. Троим — руководителю, его заму и одной из работниц избрана мера пресечения в виде ареста, остальным — запрет определенных действий.



Задержание подозреваемых стало итогом совместных мероприятий оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, их коллег из регионального ГУ МВД и главного управления собственной безопасности ведомств.

