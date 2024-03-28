Полиция задержала пятерых по делу о русском языке. Трое под арестом

По делу о легализации иностранцев в России оперативники задержали пятерых подозреваемых. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.
Среди задержанных — глава Центра языкового тестирования одного из петербургских вузов, его заместитель и сотрудницы фирмы-партнера вуза. Троим — руководителю, его заму и одной из работниц избрана мера пресечения в виде ареста, остальным — запрет определенных действий.
Задержание подозреваемых стало итогом совместных мероприятий оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, их коллег из регионального ГУ МВД и главного управления собственной безопасности ведомств.
«Фонтанка» рассказывала про «дело о русском языке». Иностранные граждане могли получить высокие оценки по русскому языку и истории России, даже не обладая соответствующими знаниями — за деньги.
Обыски проходили в офисе фирмы «Аксиома» на улице Моисеенко, 43, а также в домах ряда служащих петербургских вузов. По данным издания, цена решения вопроса составляла 15 тысяч рублей, а оперативники насчитали ежемесячный доход от такой схемы в размере около 7,5 млн рублей.