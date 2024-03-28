В Петербурге 12 иностранцев приняли российское гражданство и сразу же получили повестки

Двенадцать мужчин, принимающих гражданство Российской Федерации, принесли присягу в УМВД Фрунзенского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.
Чтобы они исполнили гражданский долг в полной мере, в финале торжественной церемонии им вручили повестки о постановке на воинский учет. За процедурой наблюдали сотрудники военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону.
В январе присягу в связи с вступлением в российское гражданство совместили с постановкой на воинский учет для пятнадцати человек в Невском районе Петербурга.