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    В Петербурге 12 иностранцев приняли российское гражданство и сразу же получили повестки

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    Двенадцать мужчин, принимающих гражданство Российской Федерации, принесли присягу в УМВД Фрунзенского района Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 марта.

    Чтобы они исполнили гражданский долг в полной мере, в финале торжественной церемонии им вручили повестки о постановке на воинский учет. За процедурой наблюдали сотрудники военного следственного отдела СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону.

    В январе присягу в связи с вступлением в российское гражданство совместили с постановкой на воинский учет для пятнадцати человек в Невском районе Петербурга.

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