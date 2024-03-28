Российские исполнители записали альбом с песнями Магомаева. Деньги направят пострадавшим в «Крокусе»

Российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева. Все доходы от прослушиваний направят пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Концертный зал носит имя певца, чьи композиции и получили новое прочтение. Об этом 28 марта рассказали в пресс-службе VK.
В записи альбома участвовали самые разные исполнители: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение, также вошедшее в проект, читает Фёдор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила «VK Музыка».
«Слушая этот альбом, люди будут тратить самое ценное — свое время, конвертируя его в деньги благодаря стриминговым платформам. Все доходы от прослушивания будут направлены пострадавшим», — отметили в пресс-службе VK.
Альбом «Голос мой услышь» поддержали российские музыкальные стриминговые сервисы, такие, как «VK Музыка», «Яндекс Музыка», «МТС Музыка» и HiFi-стриминг «Звук».
Напомни, что трагедия, произошедшая 22 марта в «Крокус Сити Холле имени Муслима Магомаева», унесла больше 140 человеческих жизней. Пострадали 360 человек. Сообщалось о задержании 20 человек.