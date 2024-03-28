Российские исполнители записали альбом с песнями Магомаева. Деньги направят пострадавшим в «Крокусе»

Российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», в который вошли 12 песен Муслима Магомаева. Все доходы от прослушиваний направят пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Концертный зал носит имя певца, чьи композиции и получили новое прочтение. Об этом 28 марта рассказали в пресс-службе VK.



В записи альбома участвовали самые разные исполнители: Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Стихотворение, также вошедшее в проект, читает Фёдор Бондарчук. Организатором записи альбома выступила «VK Музыка».

