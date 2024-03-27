А вы как думали? Правда ли фейсфитнес сохраняет молодость — отвечают эксперты

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Уже слышали про волшебный комплекс упражнений для лица, которые якобы помогают женщинам сохранять молодость? Наши коллеги из «Доктора Питера» разобрались вместе с экспертами, правда ли это или маркетинговый ход. А также узнали, что способствует старению и какие продукты помогут сохранить молодость.



Фейсфитнес — это комплекс упражнений для лицевых мышц. Сторонники его эффективности утверждают, что регулярное выполнение такой гимнастики способствует омоложению. По их словам, так можно избавиться от морщин, подтянуть кожу и скульптурировать черты лица.



— На лице мышцы вплетены в кожу, поэтому у нас есть мимика. Благодаря простым упражнениям мышцы приходят в тонус и подтягивают кожу за собой. Все элементарное — просто! А в процессе улучшается кровообращение, лицо худеет и избавляется от отеков, — утверждает психолог, физиогномист и преподаватель по фейсфитнесу Юлия Чуприкова. — У моих учениц нормализуется давление, улучшается зрение, уходит второй подбородок, носогубка, нависшие веки, подтягивается овал лица, женщины больше начинают любить себя и ценить время для ухода за собой.



Независимо оценить, работает фейсфитнес или нет, сложно. На этот счет пока слишком мало научных исследований. Но вот что об этом думают специалисты. Аргументы «против» По мнению пластического хирурга Сергея Тейфукова, фейсфитнес не так прост и безобиден, как кажется.

Гипертонус некоторых мышц лица приводит к образованию постоянных морщин и заломов кожи, отмечает врач. Особенно этому подвержена кожа, покрывающая круговые мышцы глаз и рта. То есть девушка, желающая омолодить лицо, подобными упражнениями может добиться обратного эффекта.



— И самая спорная концепция, с моей точки зрения, — это растяжение кожи и мягких тканей, — продолжает эксперт. — Что косметологи, что пластические хирурги активно борются с растянутыми, обвисшими тканями и избытками кожи. Ничто так не добавляет лишних лет, как растянутая, дряблая и висящая кожа, особенно на лице и шее. Весь наш арсенал методик направлен на удаление избытка кожи или наполнение ее за счет «дополнительного» объема.

Врач дерматолог-косметолог Елена Васильева уверена: прежде чем заниматься фейсфитнесом, девушкам стоит выучить учебник анатомии — иначе можно ускорить процессы старения и провисания тканей.



— В нашем лице есть мышцы-леваторы, которые поднимают ткани вверх, и есть депрессоры, которые их опускают. При возрастных изменениях (старении), мышцы-депрессоры сильно нагружены, именно их расслабляют ботулинотерапией, таким образом они выполняют функцию подтяжки, — объясняет она. — На теле мышцы крепятся к костям с двух сторон, а на лице — только с одной, вплетаясь в другую мышцу. Проконтролировать вторую часть мышцы лица, чтобы ее правильно промассировать и нагрузить, крайне сложно.

Именно поэтому сейчас в европейских косметологических клиниках можно встретить уходовые процедуры только с очень легким массажем лица, отмечает эксперт. Профессионал никогда не будет сильно нагружать лицевые мышцы — это может быть чревато обратным эффектом.

Аргументы «за» Компонент фейсфитнеса, включающий легкие массирующие движения, направлен на расслабление и улучшение кровоснабжения мягких тканей. По мнению пластического хирурга Сергея Тейфукова, это прекрасный способ снять усталость, немного отвлечься и подарить себе приятные ощущения. Хоть он не так эффективен, как профессиональный или аппаратный массаж, зато всегда «под рукой».

— Фейсфитнес может помогать поддерживать тонус мышц лица в молодом и среднем возрасте, а также ускорять реабилитацию после травм, перенесенных заболеваний и пластических операций, — полагает пластический хирург Олег Снигирь. — Но надо помнить, что при наличии или обострении хронических заболеваний, воспалительных процессах, в том числе на коже, массаж не рекомендуется.

Какие факторы способствуют старению кожи и как их минимизировать Упругость и гладкость кожи во многом зависят от белка коллагена. Откуда он берется, как он обновляется и что нужно делать, чтобы избежать появления морщин? «Доктор Питер» спросил у дерматовенеролога Александры Филевой.





Процессы синтеза и распада параллельны По результатам исследований стало понятно, что в коже человека всю жизнь происходит два параллельных процесса: активно и непрерывно формируются новые волокна коллагена, а старые, которые повреждены или износились, активно распадаются. За распад отслуживших волокон отвечают специальные ферменты — матриксные металлопротеиназы.

Если система «распад — выработка» в балансе, то ферменты уничтожают только поврежденные белки, кожа при этом остается упругой и подтянутой. Если же процессы разрушения коллагеновых волокон преобладают, процессы старения проявляются все активнее: кожа теряет упругость, появляются морщины, возникают дряблость, сухость.





Проблемы с коллагеном По ряду причин ферменты могут слишком быстро и активно уничтожать белковые волокна, которые еще нужны коже. При этом новый коллаген не успевает вырабатываться — эпидермис теряет эластичность и появляются морщины. Это постепенно отражается на внешности, провоцируя возрастные изменения.

Снижение синтеза коллагена начинается уже с 25 лет, и в дальнейшем его распад преобладает над выработкой — так формируются возрастные изменения, мы постепенно стареем. Этот процесс может ускориться из-за генетической предрасположенности к раннему старению.



Негативные факторы портят коллаген Еще одна причина преждевременного разрушения белковых волокон и потери упругости кожи — гликирование, если говорить проще, засахаривание. Это такой процесс, при котором молекулы глюкозы в коже «пристегиваются» к коллагену, меняют структуру и мешают выполнять его основные функции.



Скорость гликирования постепенно увеличивается с возрастом, но даже у молодых людей из-за избытка ультрафиолета, курения или большого количества сладостей в рационе может происходить активное разрушение коллагена.



Прием добавок с коллагеном — под большим вопросом Мечтая избежать появления морщин, женщины годами принимают биологически активные добавки с коллагеном, используют кремы с «белком молодости», надеясь сохранить красоту. Но подтвержденных научных данных об эффективности коллагена, поставляемого в таблетках или в косметике, пока еще нет. В каком возрасте у человека появятся первые признаки старения, зависит, во-первых, от генетической предрасположенности, во-вторых, от образа жизни и питания, поясняет Александра Филева.







В защите помогут антиоксиданты Защитить волокна собственного коллагена от преждевременного разрушения нашему организму помогают антиоксиданты. Чтобы пополнить их запас в организме, нужно есть зелень, ягоды, фрукты и овощи.



Для синтеза коллагена организму нужны витамины C, A и группы B. Принимать витамины в таблетках стоит только тем людям, у кого выявлен дефицит. Если дефицита нет, достаточно обогатить рацион.



Например, много витамина C содержится в шиповнике, сладком перце, смородине, клубнике, облепихе, капусте, яблоках, ананасах и цитрусовых. Витамины группы B есть в шпинате, брокколи, злаковых, бобовых, миндале и яйцах. Витамином A богаты морковь, печень, сыр, морская капуста и молочные продукты.

