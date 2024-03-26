Фото из обстрелянного белгородского села, где пострадали пожарные. Ещё ранена женщина

В результате обстрела села Головчино Грайворонского городского округа 26 марта пострадали не только двое пожарных, но и женщина. Подробности рассказывает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О пострадавших пожарных ранее сообщило МЧС. По словам Гладкова, один с осколочными ранениями головы и ног был доставлен в областную клиническую больницу, второй с осколочными ранениями ног — в городскую больницу №2 города Белгорода. Женщина получила также осколочные ранения, её лечат в Борисовской ЦРБ.
Повреждены четыре частных домовладения, в одном снаряд попал в кровлю, и начался пожар. В здании пожарной части пробита кровля. На социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. По предварительной информации, повреждены шесть автомобилей, один из них сгорел.
«Аварийные и оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается», — отмечает Гладков.
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