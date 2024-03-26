Пожарные получили ранения при обстреле Белгородской области

Двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщает 26 марта МЧС России в своём телеграм-канале . Под обстрел попала пожарно-спасательная часть № 43 в селе Головчино. На фотографиях ведомства — поврежденные автомобили и здание.

«Начальник караула и пожарный получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь», — отмечается в сообщении.



Минобороны уже два раза за сегодняшний день выдавало сообщения об атаках на Белгородскую область. Ночью там были уничтожены 13 реактивных снарядов, а около 7 часов утра дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе ещё два реактивных снаряда системы залпового огня «Град». Губернатор области Вячеслав Гладков рассказывал, что в результате ночного обстрела пострадали два человека в селе Дубовое.