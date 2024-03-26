Ночная атака на Белгород: есть пострадавшие, сигнал ракетной опасности включать не стали

Над Белгородской областью ночью 26 марта средствами ПВО были уничтожены 13 реактивных снарядов системы залпового огня
«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород», — пишет губернатор области Вячеслав Гладков.
Он уточняет, что 13 воздушных целей сбито на подлете к Белгороду. Пострадали, по предварительным данным, два человека в поселке Дубовое (Белгородский район). У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, открытая рана левой височной области, слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма.
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В Дубовом в результате отражения воздушной атаки есть повреждения в 20 частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.
«С утра начнем подомовой обход и, конечно же, как всегда, максимально быстро приступим к восстановлению», — отметил Гладков.
Он также объяснил, почему ночью не стали включать сигнал ракетной опасности — чтобы люди не выскочили на улицу и не поехали куда-то на машине.
«Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Но хотел бы узнать ваше мнение — правильно ли мы делаем?» — пишет Гладков и просит горожан поделиться своим мнением.