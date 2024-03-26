Ночная атака на Белгород: есть пострадавшие, сигнал ракетной опасности включать не стали

Над Белгородской областью ночью 26 марта средствами ПВО были уничтожены 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщает Минобороны.

«Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород», — пишет губернатор области Вячеслав Гладков.

Он уточняет, что 13 воздушных целей сбито на подлете к Белгороду. Пострадали, по предварительным данным, два человека в поселке Дубовое (Белгородский район). У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, открытая рана левой височной области, слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма.