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    Песков раскрыл, как СВО отразилась на графике Путина

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    Военная спецоперация на Украине наложила отпечаток на график президента РФ Владимира Путина: военные вопросы стали неотъемлемой частью его рабочего дня. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью aif.ru, опубликованном 26 марта.

    «Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», — добавил Песков.

    До СВО были два года пандемии коронавируса, и это, «по сути, тоже была война, война за жизни людей», «мобилизация здравоохранения, экономики».

    «Это был вызов, которого доселе никто не знал. И мы вышли с минимальными потерями из этой ситуации, потому что тогда напряжённо работали президент, вся его команда, правительство», — отметил пресс-секретарь главы государства.

    Путин, по его словам, трудоголик, у которого «практически нет ощущения времени в плане рабочего дня», «рабочий день может быть растянут по суткам».

    «И при необходимости, естественно, президент всем звонит: и министрам, и вице-премьерам, и всем своим помощникам, невзирая на время, исходя исключительно из соображений целесообразности», — рассказал Песков.

    Он также высказался по поводу выборов и назвал их результаты (87% голосов за) «мировым феноменом», учитывая высокую явку и то, что Путин находится у власти 24 года. «Практически всё общество согласно с линией Путина», — сказал Песков.

    «Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество», — добавил он.

    Кроме того, Песков ответил на вопрос, труднее или легче ему быть пресс-секретарём президента после 16 лет работы в этой должности.

    «Конечно, труднее. Потому что и условия более тяжёлые, скорость событий увеличивается. И вызовы совсем другие, и ответственность больше», — сказал Песков.

    При этом он подчеркнул вклад команды, в которую входят в основном «молодые талантливые ребята» с особым складом и характера, и ума.

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