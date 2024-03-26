Песков раскрыл, как СВО отразилась на графике Путина

Военная спецоперация на Украине наложила отпечаток на график президента РФ Владимира Путина: военные вопросы стали неотъемлемой частью его рабочего дня. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью aif.ru, опубликованном 26 марта.



«Не скажу, что он ночами не спит, но спит мало. График у президента весьма и весьма насыщенный», — добавил Песков.



До СВО были два года пандемии коронавируса, и это, «по сути, тоже была война, война за жизни людей», «мобилизация здравоохранения, экономики».



«Это был вызов, которого доселе никто не знал. И мы вышли с минимальными потерями из этой ситуации, потому что тогда напряжённо работали президент, вся его команда, правительство», — отметил пресс-секретарь главы государства.

