Жители Хабаровского края заметили в небе светящийся неопознанный объект

Жители Хабаровского края заметили на ночном небе неопознанный объект. На темном небосклоне достаточно медленно вниз опускаются яркие «растянутые» огни. Видео размещено в telegram-канале «Астрономия в Хабаровске» — астрономы-любители назвали его космическим мусором. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает РИА Новости.
В соцсетях местные жители обсуждают «комету с горящим хвостом», выдвигая разные предположения. Кто-то уверен, что это поток метеоритов, другие же считают, что непонятным объектом на самом деле могут являться ступени ракеты с космодрома «Восточный».
«Даже назвали увиденное кометой 12P/Понса-Брукса, которую можно увидеть раз в 70 лет. Некоторые предположили, что ее в апреле во время затмения можно будет увидеть во всей красе днем даже в США, Канаде и Мексике», — пишет агентство.
РИА Новости со ссылкой на астрономов утверждает, что светящийся объект, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был не кометой, а сгоранием в атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя