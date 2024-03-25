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    Около Кронштадта контейнеровоз снова сел на мель

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    Теплоход сел на мель в Финском заливе около Кронштадта в прошедшее воскресенье. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

    Судно оказалось на мели между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга. «В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает», — говорится в сообщении ведомства.

    Судя по данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз под флагом Либерии называется Sankt-Peterburg.

    Подслушано в Кронштадте

    Северо-Западная прокуратура на транспорте уточняет, что сейчас судно обследуют водолазы, а собственник принимает меры к буксировке контейнеровоза. Ведомство проводит проверку.

    В начале февраля контейнеровоз Flying Fish под флагом Панамы вез в Петербург груз из Египта и сел на мель. У Кронштадта он простоял больше суток.

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