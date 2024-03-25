Около Кронштадта контейнеровоз снова сел на мель

Теплоход сел на мель в Финском заливе около Кронштадта в прошедшее воскресенье. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.



Судно оказалось на мели между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга. «В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает», — говорится в сообщении ведомства.



Судя по данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз под флагом Либерии называется Sankt-Peterburg.