Около Кронштадта контейнеровоз снова сел на мель

Теплоход сел на мель в Финском заливе около Кронштадта в прошедшее воскресенье. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.
Судно оказалось на мели между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при выходе из Большого порта Санкт-Петербурга. «В результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов нет, судоходству не мешает», — говорится в сообщении ведомства.
Судя по данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз под флагом Либерии называется Sankt-Peterburg.
Северо-Западная прокуратура на транспорте уточняет, что сейчас судно обследуют водолазы, а собственник принимает меры к буксировке контейнеровоза. Ведомство проводит проверку.
В начале февраля контейнеровоз Flying Fish под флагом Панамы вез в Петербург груз из Египта и сел на мель. У Кронштадта он простоял больше суток.