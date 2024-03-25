Лаваш для пришельца: астрофизика на пальцах в новом сериале создателей «Игры престолов»

Фото: кадр из сериала «Задача трёх тел», 2024г. Поделиться Поделиться





На стриминге Netflix 21 марта состоялась премьера сериала «Задача трех тел» по роману китайского фантаста Лю Цысиня. Создатели — авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Уайсс. Почему они выбрали именно этот роман, и какой получилась экранизация? Разбирается обозреватель «Фонтанки».



Китай, эпоха Культурной революции. Е Вэньцзе (Розалинд Чао), дочь ученого-астрофизика, убитого хунвейбинами за буржуазные лжетеории, внезапно переводят с лесоповала на тайную радиолокационную базу. Она и сама — подающий большие надежды ученый, так что властям в какой-то момент оказываются нужны её знания. На базе занимаются ни много, ни мало — попытками контакта с инопланетными цивилизациями. Дочь врага народа не слишком высокого мнения о соотечественниках и о человечестве вообще. Так что при первой возможности она отправляет в космос сигнал: прилетай, мол, дорогой дедушка, забери меня отсюда.



Наши дни. На Земле творится что-то неладное: во всех лабораториях мира эксперименты с ускорителями частиц выдают необъяснимые, абсурдные результаты, как будто законы мироздания перестали действовать. Звёздное небо по всей планете мигает, как неисправный экран. Крупные учёные один за другим кончают с собой. Всё это крайне интересует Кларенса Ши (Бенедикт Вонг) и Томаса Уэйда (Лиам Каннингэм), сотрудников какой-то сверхсекретной спецслужбы.



Фото: кадр из сериала «Задача трёх тел», 2024г. Фото: кадр из сериала «Задача трёх тел», 2024г. Фото: кадр из сериала «Задача трёх тел», 2024г. Фото: кадр из сериала «Задача трёх тел», 2024г. Поделиться Поделиться





Внезапно молодая специалистка по нанотехнологиям Огги Салазар (Эйса Гонсалес) начинает видеть странную галлюцинацию: цифры, высвеченные буквально у неё на сетчатке, показывают обратный отсчет до какого-то рокового момента. Одновременно с этим её друзья-физики Цзинь Чэн (Джесс Хонг) и Джек Руни (Джон Брэдли) обнаруживают у себя дома странные, сверхтехнологичные шлемы виртуальной реальности, в которые загружена игра «Задача трех тел»...

Вообще-то «Задача трех тел» — это реальное понятие из небесной механики, сформулированное ещё Ньютоном. Если вкратце, речь о том, что, нельзя точно предсказать движение трех небесных тел, связанных притяжением: слишком сложное у них взаимодействие. С одноименным сериалом по книге китайского писателя Лю Цысиня дело обстоит примерно так же: невозможно угадать, как сюжет повернётся в следующий раз. Даже в первую пару эпизодов одноименного сериала — вставили какую-то критическую массу твистов, а не упомянув их — вообще сложно объяснить, что здесь происходит. Спасибо китайскому писателю Лю Цысиню, который в 2015-м получил за свой одноименный роман «Хьюго», одну из самых важных премий в мире научной фантастики. С тех пор книга стала трилогией, получила культовый статус, а заодно обрела аж несколько экранизаций на родине.



Теперь вот за дело взялся «Нетфликс» — да не просто, а под началом неразлучной пары шоураннеров Бениоффа и Уайса, которые больше всего прославились, конечно, работой над сериалом «Игра престолов». Сперва фанаты их обожали, потом, к последним сезонам, любовь сменилась ненавистью из-за нелепых сюжетных решений. Но то было, когда Бениоффу и Уайссу пришлось самим дописывать сценарий: в общем-то, все согласны, что пока они опираются на литературную основу, дела у них идут неплохо.



Автор: youtube.com/Netflix

Другое дело, что сам роман — вещь специфическая. Это смесь довольно сложных для понимания научных концепций и при этом очень сентиментального, наивного стиля. Получается что-то вроде романов Ивана Ефремова: на Западе так давно не носят. Бениофф и Уайсс все основательно перекопали. Все научные разглагольствования выкинули безжалостно: разве что Цзинь Чэн, придя на ужин к семье жениха, объясняет про другие измерения, буквально разрывая на части лаваш. Все вежливо смеются, делают вид что поняли и говорят «вау»; ну, и от зрителя ожидается примерно то же самое. Это и нормально: невозможно в кино битых пятнадцать минут рассуждать о протонах и ядерном взаимодействии. А любопытных вопросов здесь все равно поднимается больше, чем в нескольких «Аватарах» и «Чужих», вместе взятых. Какими могут быть развитые инопланетяне? Как они могут сообщаться с Землей, несмотря на то, что нас с ними разделяют триллионы километров космической пустоты? Что такой контакт несет человечеству? И вообще, есть здесь этот пафос научного поиска, как у ранних Стругацких — каким бы наивным он ни казался сегодня. Тебе разве недостаточно слышать пение птиц, спрашивают у Цзинь Чэн? Нет, отвечает та, мне нужно еще понимать.



Другое дело персонажи. У Цысиня они абсолютно плоские, что тот лаваш, скорее трансляторы идей, чем живые люди. В сериале их переработали полностью, дали другие имена, разнообразили национальности, в общем, сделали поживее. К тому же часть актеров из превосходного каста «Игры престолов» пришла посотрудничать с Бениоффом и Уэйссом вновь: Джон Брэдли (Сэм Тарли) стал главным гиком компании, Джонатан Прайс (Его Воробейшество) — привычно уже занял роль лидера секты, а Лиам Каннингем (Давос Сиворт) — наоборот, из скромного рыцаря совершенно перевоплотился в авторитарного, но харизматичного лидера земной контрразведки. Еще нельзя забыть про Бенедикта Вонга, который больше всего был известен как Вонг из вселенной «Марвел», но из второстепенного подручного доктора Стрэнджа здесь превратился в самого, пожалуй, колоритного героя — следователя Си, этакого нуарного грубоватого детектива с семейными проблемами и золотым сердцем.



Фото: кадр из сериала «Задача трёх тел», 2024г. Поделиться Поделиться





Героев здесь куда меньше — это намного более камерная вещь, чем та же «Игра престолов», где сталкивались целые королевства. В основном в фокусе внимания небольшая компания молодых физиков, — такая, в общем, «Теория большого взрыва», только они еще пытаются спасать мир от инопланетян в свободное от обустройства личной жизни время. Впечатление странное: как будто кроме этих молодых спецов на планете никого из ученых не осталось. К ним обращается руководство Объединенных Наций, ими интересуются пришельцы, ими занимается суперзасекреченная глобальная контрразведка — полномочия которой тоже непонятно откуда берутся. На уровне чисто сюжетной логики всё это продолжает выглядеть слегка наивно, будто подростковый комикс. Моменты крайне жестокие — давно не было таких кровавых сцен — сменяются сценами с не по-нетфликсовски скверной компьютерной графикой, эпизоды исторической драмы перемежаются безобидными комическими вставочками про шимпанзе Колю и рыбку Пушкина, и это работает не на баланс шоу, а кажется, наоборот, невозможностью найти какую-то ровную интонацию.



«Задача» хочет быть сразу и «Игрой престолов», и «Миром Дикого Запада», и «Тьмой», и бог знает чем еще — задача амбициозная, но — вновь как та самая задача трех тел — непредсказуемая. Впрочем, к концу первого сезона фигуры едва расставлены на доске, а крючки с наживкой закинуты, так что никуда не денемся — захотим посмотреть через пару лет, как будет разворачиваться сама игра.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»