Подростков из Петербурга атакуют «взрывными» предложениями. За теракт обещают 700 тысяч

Подростки со всей России с выходных получают сообщения, в которых неизвестные предлагают повторить теракт в «Крокусе». Школьники и студенты из Петербурга не стали исключением. Обеспокоенные близкие обращаются в полицию. «Фонтанке» 25 марта стало известно о нескольких таких обращениях. Сколько человек не стали обращать на это внимания, неизвестно.



Неизвестные пишут подросткам в мессенджеры. Это не боты, часто они человек обращается к адресату по имени, знает, где он живет, и направляет в конкретные торговые комплексы. Москвичам предлагают устроить теракт в «Вегасе», петербуржцам — в «Континенте». В каком из них, не сообщают.

