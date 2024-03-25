Подростков из Петербурга атакуют «взрывными» предложениями. За теракт обещают 700 тысяч

Подростки со всей России с выходных получают сообщения, в которых неизвестные предлагают повторить теракт в «Крокусе». Школьники и студенты из Петербурга не стали исключением. Обеспокоенные близкие обращаются в полицию. «Фонтанке» 25 марта стало известно о нескольких таких обращениях. Сколько человек не стали обращать на это внимания, неизвестно.
Неизвестные пишут подросткам в мессенджеры. Это не боты, часто они человек обращается к адресату по имени, знает, где он живет, и направляет в конкретные торговые комплексы. Москвичам предлагают устроить теракт в «Вегасе», петербуржцам — в «Континенте». В каком из них, не сообщают.
17-летняя жительница Петербурга накануне получила подобное сообщение. «Здравствует. Вы из Питера? По местоположению находитесь рядом. Думаю, вы слышали про трагедию в «Крокусе», у меня для вас есть предложение», — так начал неизвестный. Далее он предложил девочке как можно быстрее заминировать ТЦ и магазины, предложил снаряжение и 700 тысяч в качестве оплаты. После молчания человек начал угрожать: «Если вы сейчас не ответите, ждите гостей».
Точно такое же сообщение получил другой подросток, но с предложением заминировать «Вегас» 25 марта. Он переслал его подруге, а та показала матери. Петербурженка позвонила в полицию.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина также пишет о рассылке. Она рекомендует школьникам сразу же блокировать номер, с которого идут сообщения. Мизулина отмечает, что все эти номера зарегистрированы на Украине.
«Подписчики предлагают в связи с опасной рассылкой детям ограничить входящие сообщения от незнакомцев в Telegram для всех видов аккаунтов. Мы уже обратились в органы власти с просьбой обсудить возможные варианты с платформой. Многие подростки, которые получили такие сообщения, говорят, что им страшно после этого выходить из дома», — написала она в своем телеграм-канале.