Пожар на Новочеркасской ГРЭС: два энергоблока выведены из эксплуатации. Ростовскую область атаковали БПЛА

На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области ночью 25 марта произошёл пожар. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали работники станции.

«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено», — отмечает Голубев.

Причины пожара, по его словам, устанавливаются.

