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    Пожар на Новочеркасской ГРЭС: два энергоблока выведены из эксплуатации. Ростовскую область атаковали БПЛА

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    На трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области ночью 25 марта произошёл пожар. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали работники станции.

    «Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено», — отмечает Голубев.

    Причины пожара, по его словам, устанавливаются.

    UPD: В 7:17 Минобороны отчиталось о том, что средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

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    Ростовская областьПожар
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