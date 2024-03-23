День общенационального траура в России. Что это значит

В связи с терактом в «Крокусе» 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении к гражданам сказал президент РФ Владимир Путин.



День общенационального траура в России объявляет президент. Установленного порядка, регулирующего, когда объявлять траур, а когда нет, не существует, учитываются общественный резонанс трагедии и количество жертв. Согласно сложившейся практике, национальный траур объявляют, если количество жертв превысило 60 человек.

В день общенационального траура государственные флаги России приспускают, на древке крепят черную ленту. В этот день закон запрещает распространять рекламу в теле- и радиопрограммах, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют отменить развлекательные программы.