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    Задержаны предполагаемые террористы

    Теракт в «Крокус Холле»

    День общенационального траура в России. Что это значит

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    В связи с терактом в «Крокусе» 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении к гражданам сказал президент РФ Владимир Путин.

    Рассказываем, что это значит

    День общенационального траура в России объявляет президент. Установленного порядка, регулирующего, когда объявлять траур, а когда нет, не существует, учитываются общественный резонанс трагедии и количество жертв. Согласно сложившейся практике, национальный траур объявляют, если количество жертв превысило 60 человек.

    В день общенационального траура государственные флаги России приспускают, на древке крепят черную ленту. В этот день закон запрещает распространять рекламу в теле- и радиопрограммах, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют отменить развлекательные программы.

    В Советском Союзе печальным событием, влекущим объявление траура, становилась смерть вождей. Исключением стал траур после гибели первого космонавта мира Юрия Гагарина.

    Общенациональный траур объявили в 1988 году в память жертв землетрясения в Армении, которое унесло жизни 25 тысяч человек, а также после железнодорожной катастрофы в Башкирии в 1989 году, где погибли более 500 человек.

    Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Всего таких дней в новейшей истории было 29. Завтрашний станет 30-м.

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.

    Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.

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