День общенационального траура в России. Что это значит

В связи с терактом в «Крокусе» 24 марта объявлено в России днем общенационального траура. Об этом в своем обращении к гражданам сказал президент РФ Владимир Путин.
День общенационального траура в России объявляет президент. Установленного порядка, регулирующего, когда объявлять траур, а когда нет, не существует, учитываются общественный резонанс трагедии и количество жертв. Согласно сложившейся практике, национальный траур объявляют, если количество жертв превысило 60 человек.
В день общенационального траура государственные флаги России приспускают, на древке крепят черную ленту. В этот день закон запрещает распространять рекламу в теле- и радиопрограммах, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуют отменить развлекательные программы.
В Советском Союзе печальным событием, влекущим объявление траура, становилась смерть вождей. Исключением стал траур после гибели первого космонавта мира Юрия Гагарина.
Общенациональный траур объявили в 1988 году в память жертв землетрясения в Армении, которое унесло жизни 25 тысяч человек, а также после железнодорожной катастрофы в Башкирии в 1989 году, где погибли более 500 человек.
Последний раз в России день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. Всего таких дней в новейшей истории было 29. Завтрашний станет 30-м.
Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали.
Все главные новости о теракте читайте в нашей онлайн-трансляции.