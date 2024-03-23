Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в результате теракта в подмосковном «Крокусе». Об этом он сказал в обращении к гражданам.



Российский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Он также напомнил, что в Москве, Подмосковье и других регионах страны введены дополнительные антитеррористические меры.

Путин поблагодарил граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, помогали врачам и сотрудникам спецслужб, оказывали людям первую помощь, доставляли пострадавших в больницы. Президент пообещал оказать необходимую поддержку всем семьям погибших, раненым и пострадавшим.