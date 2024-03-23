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    В Петербурге отменяют кинопоказы, но будут работать музеи

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    Вслед за «Ленфильмом», сеть «Мираж Синема» объявила об отмене сеансов в Петербурге и Москве в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл». О возобновлении показов в этой сети будет сообщено дополнительно.

    Аналогичное заявление сделала сеть «Каро» в отношении кинотеатров Москвы и Подмосковья — про Петербург уточнения пока не было. Однако в городе указом губернатора Алексадра Беглова отменены все увеселительные мероприятия. Будет закрыт даже Ботанический сад, «Севкабель Порт» и Василеостровский и Московский рынки.

    «Переносятся на другие даты праздничные события, спектакли в театрах и на иных площадках, а также культурно-массовые мероприятия в общественных местах, развлекательные события, шоу, концерты, выступления артистов популярной и классической музыки», — пояснил «Фонтанке» председатель комитета по культуре Федор Болтин.

    Соответственно, музеев ограничения не коснутся, они будут работать. Ранее это уже подтвердили федеральные музеи — Русский музей и Эрмитаж.

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