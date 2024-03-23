Русский музей и Эрмитаж в выходные 23-24 марта будут принимать посетителей

«Фонтанка» поинтересовалась у учреждений культуры федерального подчинения, планируется ли вносить изменения в график их работы в связи с трагедией в Подмосковье.



В Эрмитаже сообщили, что об изменениях пока не сообщалось, и в выходные 23–24 марта музей будет работать.

