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    Русский музей и Эрмитаж в выходные 23-24 марта будут принимать посетителей

    1969
    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» поинтересовалась у учреждений культуры федерального подчинения, планируется ли вносить изменения в график их работы в связи с трагедией в Подмосковье.

    В Эрмитаже сообщили, что об изменениях пока не сообщалось, и в выходные 23–24 марта музей будет работать.

    «Русский музей будет открыт для посещения, меры безопасности будут усилены», — прокомментировали в пресс-службе другого крупнейшего учреждения культуры.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов в телеграм-канале сообщил о решении отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории Петербурга.

    В частности, «Ленфильм» уведомил, что приостанавливает работу экскурсионного бюро и отменяет кинопоказы 23 и 24 марта.

    «Случившееся в «Крокус Сити холле» ужасает. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших», — добавили на киностудии.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру
    ЭрмитажРусский музей
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    Комментарии 2

    Гость23 Мар 2024 в 00:47
    а биглов в курсе?
    +1−0
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