Русский музей и Эрмитаж в выходные 23-24 марта будут принимать посетителей

«Фонтанка» поинтересовалась у учреждений культуры федерального подчинения, планируется ли вносить изменения в график их работы в связи с трагедией в Подмосковье.
В Эрмитаже сообщили, что об изменениях пока не сообщалось, и в выходные 23–24 марта музей будет работать.
«Русский музей будет открыт для посещения, меры безопасности будут усилены», — прокомментировали в пресс-службе другого крупнейшего учреждения культуры.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в телеграм-канале сообщил о решении отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории Петербурга.
В частности, «Ленфильм» уведомил, что приостанавливает работу экскурсионного бюро и отменяет кинопоказы 23 и 24 марта.
«Случившееся в «Крокус Сити холле» ужасает. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших», — добавили на киностудии.