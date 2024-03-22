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    AutoCAD всё. Американская компания Autodesk запретила использовать свой софт в России

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    Американская компания Autodesk запретила использование своих программных продуктов в России. Об этом 22 марта сообщает РБК. Сам запрет действует, по данным издания, с 20 марта. РБК ссылается на письмо, которое Autodesk направила своим партнерам в России.

    Свое решение компания увязывает с 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза.

    «Вы (партнеры. — Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — цитирует РБК письмо Autodesk.

    Autodesk приостановила работу в России в марте 2022 года, но ранее не запрещала использовать ее софт. Базовые продукты Autodesk использовались российскими инженерами для проектирования во всех отраслях промышленности (например, AutoCAD и Autodesk 3ds Max).

    По данным РБК, в строительном проектировании доля продуктов Autodesk достигала 80–90%. По другим оценкам, Autodesk в 2022 году занимал порядка 20% российского рынка систем автоматизированного проектирования, но за последние два года эта доля существенно снизилась — в том числе за счет перехода на российские аналоги.

    Напомним, 12-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил еще в декабре 2023 года. Он включает в себя запрет на импорт ювелирных алмазов. Ограничения коснулись и поставок изделий из алюминия. А также софта для промышленного дизайна.

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    Санкции Евросоюза
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