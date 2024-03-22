AutoCAD всё. Американская компания Autodesk запретила использовать свой софт в России

Американская компания Autodesk запретила использование своих программных продуктов в России. Об этом 22 марта сообщает РБК. Сам запрет действует, по данным издания, с 20 марта. РБК ссылается на письмо, которое Autodesk направила своим партнерам в России.

Свое решение компания увязывает с 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза.



«Вы (партнеры. — Прим. ред.) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — цитирует РБК письмо Autodesk.