Названа дата начала приема детей в первый класс

Приемная кампания в первый класс в 2024 году начнется в России не позднее 1 апреля. Об этом 21 марта сообщает Минпросвещения в своем официальном telegram-канале.
Родители смогут записать ребенка в школу на едином портале «Госуслуг» или на соответствующем региональном портале. В Петербурге и в предыдущие годы можно было подавать заявление онлайн, с помощью портала gu.spb.ru. Также предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.
Весной будет первая волна записи, в ходе которой родители могут записать детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.
Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В другие образовательные учреждения подача заявлений стартует с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. Узнать решение о зачислении можно будет в течение трех рабочих дней после завершения приема. В школу не по месту регистрации ребенка возможно попасть, если останутся свободные места.
Тем не менее ежегодно россияне сталкиваются с огромными очередями на запись детей в первый класс. Так, летом 2023 года родители первоклашек в Приморском районе не смогли записать детей в школу по прописке.