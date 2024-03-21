Названа дата начала приема детей в первый класс

Приемная кампания в первый класс в 2024 году начнется в России не позднее 1 апреля. Об этом 21 марта сообщает Минпросвещения в своем официальном telegram-канале.

Родители смогут записать ребенка в школу на едином портале «Госуслуг» или на соответствующем региональном портале. В Петербурге и в предыдущие годы можно было подавать заявление онлайн, с помощью портала gu.spb.ru. Также предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

Весной будет первая волна записи, в ходе которой родители могут записать детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.