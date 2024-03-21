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    Названа дата начала приема детей в первый класс

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    Приемная кампания в первый класс в 2024 году начнется в России не позднее 1 апреля. Об этом 21 марта сообщает Минпросвещения в своем официальном telegram-канале.

    Родители смогут записать ребенка в школу на едином портале «Госуслуг» или на соответствующем региональном портале. В Петербурге и в предыдущие годы можно было подавать заявление онлайн, с помощью портала gu.spb.ru. Также предусмотрена возможность подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

    Весной будет первая волна записи, в ходе которой родители могут записать детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.

    Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В другие образовательные учреждения подача заявлений стартует с 6 июля и завершится не позднее 5 сентября. Узнать решение о зачислении можно будет в течение трех рабочих дней после завершения приема. В школу не по месту регистрации ребенка возможно попасть, если останутся свободные места.

    Тем не менее ежегодно россияне сталкиваются с огромными очередями на запись детей в первый класс. Так, летом 2023 года родители первоклашек в Приморском районе не смогли записать детей в школу по прописке.

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    Запись в первые классы
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