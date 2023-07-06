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    Петербуржцы провели ночь в очереди. Их детям не хватило мест в первом классе рядом с домом

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    Родители первоклашек всю ночь дежурили у дверей конфликтной комиссии в Приморском районе Петербурга. Детей не удалось записать в школу по прописке.

    Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Евгения 6 июля, конфликтная комиссия начинает работу в 10 утра. За час до открытия в очереди уже стояло около 200 человек. Некоторые дежурили с полуночи, кто-то подтянулся к пяти утра. Родителям пришли отказы в зачисление в первые классы из 253, 617 и 634-й школ. Теперь комиссия должна им предоставить альтернативу.

    читатель «Фонтанки»

    6 июля в Петербурге начался второй этап зачисления детей в первые классы, когда заявление можно подавать в любые учреждения, где остались свободные места. В течение первого этапа места распределяли между льготниками и с учетом прописки. Однако не все школы могут вместить эти категории, поэтому родителям приходят отказы.

    «Фонтанка» направила запрос в администрацию Приморского района.

    В Приморском районе, а также в Красносельском проблема возникает ежегодно. Её решают либо открытием дополнительных мест, либо детей устраивают в другие школы района.

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