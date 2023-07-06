Петербуржцы провели ночь в очереди. Их детям не хватило мест в первом классе рядом с домом

Родители первоклашек всю ночь дежурили у дверей конфликтной комиссии в Приморском районе Петербурга. Детей не удалось записать в школу по прописке.



Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Евгения 6 июля, конфликтная комиссия начинает работу в 10 утра. За час до открытия в очереди уже стояло около 200 человек. Некоторые дежурили с полуночи, кто-то подтянулся к пяти утра. Родителям пришли отказы в зачисление в первые классы из 253, 617 и 634-й школ. Теперь комиссия должна им предоставить альтернативу.