Петербуржцы провели ночь в очереди. Их детям не хватило мест в первом классе рядом с домом

Родители первоклашек всю ночь дежурили у дверей конфликтной комиссии в Приморском районе Петербурга. Детей не удалось записать в школу по прописке.
Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Евгения 6 июля, конфликтная комиссия начинает работу в 10 утра. За час до открытия в очереди уже стояло около 200 человек. Некоторые дежурили с полуночи, кто-то подтянулся к пяти утра. Родителям пришли отказы в зачисление в первые классы из 253, 617 и 634-й школ. Теперь комиссия должна им предоставить альтернативу.
читатель «Фонтанки»
6 июля в Петербурге начался второй этап зачисления детей в первые классы, когда заявление можно подавать в любые учреждения, где остались свободные места. В течение первого этапа места распределяли между льготниками и с учетом прописки. Однако не все школы могут вместить эти категории, поэтому родителям приходят отказы.
«Фонтанка» направила запрос в администрацию Приморского района.
В Приморском районе, а также в Красносельском проблема возникает ежегодно. Её решают либо открытием дополнительных мест, либо детей устраивают в другие школы района.