«Это чаще всего очередной приступ пиара». Создатель ЕГЭ — о народной нелюбви к экзамену

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В России с периодичностью в несколько месяцев в публичном поле обсуждают необходимость отмены ЕГЭ. Последняя подобная инициатива исходила от группы депутатов ЛДПР, которые разработали соответствующий законопроект. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал экзамен «специальной полицейской операцией против детей» и утверждает, что против него выступают как педагоги, так и родители.



Чтобы понять феномен непопулярности ЕГЭ у «народа», «Фонтанка» обратилась к одному из авторов идеи экзамена, бывшему главе Рособрнадзора, профессору Высшей школы экономики, академику Российской академии образования Виктору Александровичу Болотову.



— Виктор Александрович, ежегодно поднимается вопрос об отмене ЕГЭ. Сопровождают такие разговоры результатами опросов, в которых респонденты выступают против экзамена. На ваш взгляд, народ правда против ЕГЭ?

— Вы же знаете, что социологи часто шутят: нужный ответ или информацию можно гарантированно получить, сделав «правильную» выборку и «правильную» анкету. Поэтому, когда мне говорят, что опрос показал, я интересуюсь: кого вы спрашивали, какая была выборка, какая анкета? Очень часто выборки странные, анкеты тоже.



Да, сначала было тотальное неприятие, но молодежь все больше поддерживает единый экзамен и продолжает его поддерживать. Вопросы возникают у старшего поколения. Знаете, в советское время был популярен такой мем (тогда, правда, этого слова ещё не знали): «Я Бродского не читал, но присоединяюсь к гневным осуждениям». Люди осуждают ЕГЭ, не зная о нем ничего.

— Что именно они осуждают?

— Опять говорят про «угадайки», но в ЕГЭ нет «угадаек». Люди, которые критикуют ЕГЭ, ни разу не видели задания с экзамена. Хотя на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) все выложено. Любой человек может зайти на сайт и увидеть там демонстрационные варианты экзамена.



— Почему, на ваш взгляд, негативный взгляд на ЕГЭ так распространен?

— Отсутствие позитивного пиара. Это как в старой шутке. В газету написали: почтальон вовремя разносит почту — ничего интересного. А вот если бы написали, что почтальона укусила собака, тогда бы мы с удовольствием опубликовали.

В Петербурге и Москве много школьников из регионов, которые поступили по ЕГЭ. Вот ради интереса, спросите у них, надо ли отменять единый экзамен.



Напомню, что ЕГЭ создавался для того, чтобы решить проблему доступности качественного высшего образования для ребят из глубинки. В те годы, когда дали поручение создать единый госэкзамен, это было совместное решение, которое поддержали многие. Настала пора менять ситуацию со вступительными экзаменами в университеты, где, честно говоря, слишком часто прием был для своих.



Да, ругаются на репетиторов, но пусть вспомнят советских репетиторов. Какие суммы они брали в случае, если они использовали свои знания по вопросам на вступительных экзаменах. Вот вы сами сдавали ЕГЭ?

— Я как раз была в числе первых потоков.

— Ну и что, ужасно?

— Если честно, я уже ничего не помню.

— Значит, травмы не было. Вступительные экзамены — это всегда стресс, не важно, в форме ЕГЭ или нет. Когда начинался эксперимент с ЕГЭ, мы в одном из университетов с медиками измеряли пульс и давление выпускникам до экзамена и после. Причем экзамен проводился у одних в форме ЕГЭ, у других, как обычно. И в том и в другом случае давление прыгало, пульс учащался. Цифры были сопоставимые.



Еще разговоры о том, что детей якобы пугают камеры. Сейчас в каждом магазине камеры, в аэропортах, на улице. И никого это не пугает. Люди уже не обращают внимания на эти камеры. Так что все это спекуляции.

Во время ковида в первый год хотели отменить ЕГЭ и опрашивали учителей и учеников. Я тогда запомнил письмо одной девочки, не буду говорить из какого региона:

«Я собиралась поступать в петербургские и московские вузы. Отменяя ЕГЭ, вы оставляете меня в моем зачуханном городишке. У нас нет денег, и я не могу рисковать и ехать поступать в Москву и Питер». Это реальная история из жизни. Поэтому отмена ЕГЭ — это чаще всего очередной приступ попиарить себя, борца за правильное.



— На ваш взгляд, что нужно изменить? Может быть необходим позитивный пиар на государственном уровне?

— Нужны интервью с поступившими. На уровне министерств и ведомств активнее работать в медийном пространстве. Серьёзно работать со СМИ. Молодежь берет информацию из Интернета, смотрит YouTube, взрослые, пожилые больше черпают информацию из бумажных источников. Надо все это учитывать.

— Получается, что оценка ЕГЭ показывает разрыв между младшими и старшими поколениями, при этом последние до сих пор говорят о преимуществах советской школы.

— В молодости были и девушки красивее, и пиво вкуснее, и раки больше были. Это же старый сюжет. Если говорить всерьез, то разговоры про то, что советская школа была лучшей в мире — это очень сильное преувеличение. Советская школа была одной из лучших в мире для детей, которые были мотивированы и хотели серьезно учиться в университетах. И таких было не очень много. А когда советская школа стала массовой и старшая школа была обязана учить всех детей, там все посыпалось. Если поговорить со взрослыми, которые учились в те годы и спросить, сколько их одноклассников знали физику и химию на хорошем уровне, а математику? В классе было четверть-треть таких учеников. Формулировка тогда еще появилась: «три ставим и два в уме». Но мир меняется, а от старшего поколения мы до сих пор можем слышать призывы, чтобы запретить Интернет.



Отсутствие позитивного пиара — вот главный недостаток. Во многих странах есть аналог единого госэкзамена: и в Штатах, в Великобритании, Китае. Там тоже критикуют экзамен, но нет вокруг этого ажиотажа и никакие парламентарии не выступают с пеной у рта: «Долой единый экзамен».

— В одном из прошлых интервью вы говорили, что можно оставить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вуз. Остальные пусть сдают экзамен в школе.

— Сейчас всего два обязательных экзамена: по математике и русскому языку. Все остальные для тех, кто поступает в вузы. В математике, я считаю, сделали правильный шаг. Разбили экзамен на два уровня: базовый и профильный.



Также нужно сделать и с русским языком. Но мы пока не можем сломать филологов. На мой взгляд, на экзамене по русскому языку много вопросов избыточных. Посмотрите на задания из базовой математики — это же задания из жизни.



— По какому пути сейчас идет развитие ЕГЭ?

— Задача, которая была поставлена давно, и которой занимаются, но пока еще не решили — это дистанционное проведение экзамена. Когда человек может сдавать экзамен у себя дома. Там главная проблема, как избежать мошенничества. Помните, когда ковид разыгрался и в школы пришло дистанционное образование, был популярен ролик — мама сидела под столом и диктовала сыну ответы.

Чтобы этого избежать, есть технология прокторинга. Она, в частности, разрабатывается в ИТМО. Успехи есть, но проблема до конца не решена во всём мире. Когда будет нормальная технология, дешевая и надежная, тогда это будет серьёзное продвижение вперёд.

— То есть в какой-то момент мы можем отказаться от пунктов проведения экзамена? Сейчас в это трудно поверить.



— Искусственный интеллект 20 лет назад тоже был фантастикой. Сейчас также обсуждается возможность пересдачи экзамена, я считаю, что идея правильная. Её обсуждали с самого начала эксперимента с ЕГЭ. Упиралось все в деньги. Кто будет оплачивать эту процедуру, государство или тот, кто пересдает.



На самом деле это большие деньги, так как надо разрабатывать еще один комплект экзаменационных материалов, включать те же пункты проведения единого экзамена с охраной, учителями, безопасностью и так далее. Эта проблема, кстати, до конца не решена и сегодня. Пока идут переговоры.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

