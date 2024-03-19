Госдума уточнила, кто из подследственных и осужденных не сможет пойти на СВО

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях два закона, которые предусматривают механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. Об этом сообщается на сайте парламента 19 марта.



Освобождать от уголовной ответственности при заключении контракта планируют подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденных. Исключение составляют отдельные преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления, связанные с терроризмом.

