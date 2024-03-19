Госдума уточнила, кто из подследственных и осужденных не сможет пойти на СВО

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях два закона, которые предусматривают механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО. Об этом сообщается на сайте парламента 19 марта.
Освобождать от уголовной ответственности при заключении контракта планируют подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденных. Исключение составляют отдельные преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления, связанные с терроризмом.
Теперь при заключении контракта с ВС РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а наказания осужденных заменят условным сроком. Контроль за поведением таких контрактников будет вести командование воинских частей. Если после начала военной службы по контракту человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.
Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости для таких лиц будет возможно, если контрактник получит госнаграду либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом «О воинской обязанности и военной службе».
Закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО» был подписан еще летом 2023 года. По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, тот документ уже отработали на практике. Теперь предложенные нормы систематизируют и внесут в отдельные статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.