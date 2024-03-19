«Силовые машины» запустят федеральную сеть электрозаправок в 2024 году

Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» запустит сеть заправок для электротранспорта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе компании.
На старте сеть будет насчитывать 100 электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 50 и 150 кВт, которые будут установлены на парковках 94 гипермаркетов сети «Лента» в 18 регионах России. Разместить их планируют в течение 2024 года.
За первое полугодие 50 станций появятся в регионах с наибольшим количеством электротранспорта. Это Петербург и Ленобласть, а также Московская, Омская, Новосибирская, Свердловская области, Республика Татарстан и ряд других регионов. «На втором этапе проекта рассматривается расширение сети еще на 22 субъекта страны», — отмечают в «Силовых машинах». Зарядиться можно будет по цене от 15 до 22 рублей за кВт*ч в зависимости от субъекта.
Оборудование и программное обеспечение компания разрабатывает и производит сама. Производственные мощности сейчас позволяют ей выпускать до 1000 экземпляров станций различных модификаций в год. Пилотную станцию «Силовые машины» установили в декабре 2022 года на крытой парковке «Ленты» на Лиговском проспекте, 283А, в Петербурге. Она рассчитана на 50 кВт, в среднем обслуживает пять автомобилей в день, на зарядку каждого приходится минут 50, подсчитали в компании.
Пилотные проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта реализуются в 41 регионе России. Согласно постановлению правительства, в 2024 году количество регионов — участников эксперимента вырастет до 67. Как ранее сообщало Минэнерго, с 2024 года субъекты будут привлекать к субсидированию строительства «быстрых» зарядных станций (мощностью