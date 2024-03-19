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    «Силовые машины» запустят федеральную сеть электрозаправок в 2024 году

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    6 комментариев

    Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» запустит сеть заправок для электротранспорта. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе компании.

    На старте сеть будет насчитывать 100 электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 50 и 150 кВт, которые будут установлены на парковках 94 гипермаркетов сети «Лента» в 18 регионах России. Разместить их планируют в течение 2024 года.

    За первое полугодие 50 станций появятся в регионах с наибольшим количеством электротранспорта. Это Петербург и Ленобласть, а также Московская, Омская, Новосибирская, Свердловская области, Республика Татарстан и ряд других регионов. «На втором этапе проекта рассматривается расширение сети еще на 22 субъекта страны», — отмечают в «Силовых машинах». Зарядиться можно будет по цене от 15 до 22 рублей за кВт*ч в зависимости от субъекта.

    Оборудование и программное обеспечение компания разрабатывает и производит сама. Производственные мощности сейчас позволяют ей выпускать до 1000 экземпляров станций различных модификаций в год. Пилотную станцию «Силовые машины» установили в декабре 2022 года на крытой парковке «Ленты» на Лиговском проспекте, 283А, в Петербурге. Она рассчитана на 50 кВт, в среднем обслуживает пять автомобилей в день, на зарядку каждого приходится минут 50, подсчитали в компании.

    Пилотные проекты по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта реализуются в 41 регионе России. Согласно постановлению правительства, в 2024 году количество регионов — участников эксперимента вырастет до 67. Как ранее сообщало Минэнерго, с 2024 года субъекты будут привлекать к субсидированию строительства «быстрых» зарядных станций (мощностью 40–60 кВт).

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    Комментарии 6

    сVоих не бросаем19 Мар 2024 в 15:39
    квартал прошёл, сколько открыли? нисколько? понятно.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:32
    Раздухарились с прожектами. Правда потом вдруг выяснится, что объекты-то обслуживать надо, а на это деньги в бюджет не заложены.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 15:18
    100 электрозарядных станций в 18 регионах.
    То есть примерно по пять-шесть станций на регион.
    Не много, нет?
    +0−0
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