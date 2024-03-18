Начинается показ сериала «Преторианец» по сценарию Андрея Константинова

Вечером 18 марта в эфире телеканала НТВ начинается премьерный показ сериала «Преторианец», сценарий которого стал одной из последних творческих работ писателя, журналиста и сценариста, до недавнего времени генерального директора Агентства журналистских расследований Андрея Константинова, ушедшего из жизни 13 декабря 2023 года.

Два года назад о своей работе над этим проектом Андрей рассказывал в программе «Итоги недели» корреспонденту «Фонтанки» Венере Галеевой, к слову, снявшейся в «Преторианце» в небольшой роли… журналистки Венеры Галеевой.