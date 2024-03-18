    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, вос

    769мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.98eur100.24

    Начинается показ сериала «Преторианец» по сценарию Андрея Константинова

    2986

    Вечером 18 марта в эфире телеканала НТВ начинается премьерный показ сериала «Преторианец», сценарий которого стал одной из последних творческих работ писателя, журналиста и сценариста, до недавнего времени генерального директора Агентства журналистских расследований Андрея Константинова, ушедшего из жизни 13 декабря 2023 года.

    Два года назад о своей работе над этим проектом Андрей рассказывал в программе «Итоги недели» корреспонденту «Фонтанки» Венере Галеевой, к слову, снявшейся в «Преторианце» в небольшой роли… журналистки Венеры Галеевой.

    Вспоминаем, как это было, и ждем премьерного показа первых двух серий сегодня, 18 марта, в 22:10.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close