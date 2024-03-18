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    Музыка

    «Картинки с выставки» спустились под землю: в петербургском метро прошел концерт

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    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»
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    Концерт квартета саксофонов Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы прошел днем 18 марта в подземном вестибюле станции метро «Достоевская». Редкое для петербургской подземки событие было организовано метрополитеном совместно с Музеем театрального и музыкального искусства и было приурочено к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова.

    В программе выступления музыкантов были сочинения самого Римского-Корсакова (фрагменты из оперы-балета «Млада»), его ближайшего друга и коллеги по «Могучей кучке» Модеста Мусоргского («Картинки с выставки», переложение для квартета) и ученика Александра Глазунова (Квартет для четырех саксофонов).

    Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

    Сценой для выступления стала площадка в торце станции, ведущая к эскалаторам на выход, украшенная мозаичным панно. Время концерта заранее не анонсировалось (только дата), слушателями квартета стали несколько десятков пассажиров.

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    Кроме концерта в метро, в рамках фестиваля «День Римского-Корсакова» также прошли концерты в Филармонии и Исаакиевском соборе, Шереметевском дворце и Музее-квартире Римского-Корсакова, куда также организован бесплатный вход (по предварительной регистрации).

    Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

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