Лидеры иностранных государств поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

По последним данным, действующий глава РФ Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. В связи с этим главы некоторых государств уже успели поздравить президента с переизбранием на пятый срок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат Владимира Путина ошеломляющим. «Конечно, результат ошеломляющий. Итоги очень серьезные, и явка очень высокая была», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.
Поздравил главу РФ и президент Абхазии Аслан Бжания, отметив, что на его родине граждане практически единогласно поддержали кандидатуру Путина. «Выражаю Вам и народу России пожелания благополучия, счастья, добра, мирного неба и процветания», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента Абхазии.
В своей поздравительной телеграмме президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: убедительная победа свидетельствует о высоком доверии граждан. В тексте подчеркивается, что отношения между Азербайджаном и Россией «отличаются стабильностью своего развития».
Также в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым.
Помимо стран бывшего СССР, поздравления шли из Кувейта, Венесуэлы, Боливии, Гондураса, Никарагуа, КНДР, Мьянмы и Ирана.
В своих соцсетях успех Владимира Путина оценил член сформированного мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) Высшего политического совета Йемена генерал-лейтенант Султан ас-Сами. Он назвал избрание Путина «победой группы БРИКС, которая изо всех сил пытается сломать однополярную систему».
Выразил поздравления в связи переизбранием Владимира Путина и Китай. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Китай и РФ «являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху».
Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. По предварительным данным, Путин лидирует с результатом в 87,29%, второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3%), замыкает тройку лидеров Владислав Даванков от «Новых людей» (3,84%), последнее место занял Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21%).