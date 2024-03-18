Лидеры иностранных государств поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

По последним данным, действующий глава РФ Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. В связи с этим главы некоторых государств уже успели поздравить президента с переизбранием на пятый срок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат Владимира Путина ошеломляющим. «Конечно, результат ошеломляющий. Итоги очень серьезные, и явка очень высокая была», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

Поздравил главу РФ и президент Абхазии Аслан Бжания, отметив, что на его родине граждане практически единогласно поддержали кандидатуру Путина. «Выражаю Вам и народу России пожелания благополучия, счастья, добра, мирного неба и процветания», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента Абхазии.