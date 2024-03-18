    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    769мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.87eur99.97
    СРОЧНО

    Прямое попадание. Под Белгородом погибли двое

    Лидеры иностранных государств поздравляют Владимира Путина с победой на выборах

    281
    обсудить

    По последним данным, действующий глава РФ Владимир Путин набрал 87,29% голосов на выборах президента России. В связи с этим главы некоторых государств уже успели поздравить президента с переизбранием на пятый срок.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат Владимира Путина ошеломляющим. «Конечно, результат ошеломляющий. Итоги очень серьезные, и явка очень высокая была», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

    Поздравил главу РФ и президент Абхазии Аслан Бжания, отметив, что на его родине граждане практически единогласно поддержали кандидатуру Путина. «Выражаю Вам и народу России пожелания благополучия, счастья, добра, мирного неба и процветания», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента Абхазии.

    В своей поздравительной телеграмме президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: убедительная победа свидетельствует о высоком доверии граждан. В тексте подчеркивается, что отношения между Азербайджаном и Россией «отличаются стабильностью своего развития».

    Также в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана — Касым-Жомартом Токаевым, Садыром Жапаровым, Эмомали Рахмоном и Шавкатом Мирзиёевым.

    Помимо стран бывшего СССР, поздравления шли из Кувейта, Венесуэлы, Боливии, Гондураса, Никарагуа, КНДР, Мьянмы и Ирана.

    В своих соцсетях успех Владимира Путина оценил член сформированного мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) Высшего политического совета Йемена генерал-лейтенант Султан ас-Сами. Он назвал избрание Путина «победой группы БРИКС, которая изо всех сил пытается сломать однополярную систему».

    Выразил поздравления в связи переизбранием Владимира Путина и Китай. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Китай и РФ «являются крупнейшими соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами в новую эпоху».

    Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. По предварительным данным, Путин лидирует с результатом в 87,29%, второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3%), замыкает тройку лидеров Владислав Даванков от «Новых людей» (3,84%), последнее место занял Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21%).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Выборы президента - 2024Владимир Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close