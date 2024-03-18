ЦИК подвела предварительные итоги выборов президента России

Три дня голосования на выборах президента России прошли. Сейчас регионы активно считают результаты. Предварительные итоги прошедшей кампании 18 марта озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Явка Официальные итоги выборов будут подведены 21 марта, но на утро понедельника по результатам обработки 99,76% протоколов явка составила 77,44%. Дистанционно проголосовали свыше 8 миллионов избирателей. Явка среди тех, кто подавал заявление на ДЭГ, — практически 90%. Проголосовали досрочно около 2 миллионов 600 тысяч избирателей. Результаты выборов С результатом в 87,29% ( 75 932 111 в реальных числах) побеждает действующий глава государства Владимир Путин, второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ (4,3%), замыкает тройку лидеров Владислав Даванков от «Новых людей» (3,84%), последнее место занял Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,21%).

Задержания, недействительные бюллетени и отстранение членов УИК За период проведения выборов были признаны недействительными 709 бюллетеней на 11 избирательных участках.

«У нас нет информации о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными. Это тоже беспрецедентный случай», — заявила Элла Памфилова.

По решению судов от работы отстранили девять членов избиркомов: по одному человеку в Адыгее, Удмуртии, Московской и Оренбургской областях. В Петербурге были отстранены 4 члена избирательной комиссии.



Внешнее воздействие Уровень агрессивного воздействия на этот избирательный процесс Элла Памфилова назвала небывалым. «Степень внешнего воздействия на выборы в этот раз, желание их если не сорвать, то дискредитировать, была беспрецедентна», — заявила председатель ЦИК РФ. Помимо «традиционных методов дискредитации», были применены DDoS-атаки — 12 миллионов раз, что в 150 раз больше, чем обычно. Более 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования было заблокировано.

«В этом Запад был един, как никогда, против России. Организовались. Специалисты есть, службы есть, попытались, но не получилось», — рассказала Элла Памфилова.

По ее словам, в этот раз на Западе пытались сбить явку с помощью запугивания: от увеличения числа запущенных ракет и беспилотников до распространения информации о якобы подстерегающей опасности на участках.

По словам Эллы Памфиловой, в Запорожской области погибла член избиркома. «Во время выборов у нас подорвали нашу коллегу, к сожалению, погибла. Хотели запугать в Запорожской области. Что было здесь? На ее место сын пришел работать в комиссию», — рассказала она.

Свободные выборы ЦИК считает прошедшие выборы свободными, несмотря на то, что западные страны много лет навязывали миф о том, что голосование в РФ проходит в условиях несвободы.

«У нас страна свободная. И народ, тем более сейчас, высокообразованный — не терпит ни как внутреннего давления на него, так и внешнего», — заявила Элла Памфилова.