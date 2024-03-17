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    Смерть ребенка в кресле стоматолога в Кудрово стала уголовным делом

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    6 комментариев

    Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки в частной стоматологии в Кудрово.

    По данным следствия, 17 марта в одной из частных клиник города во время оказания стоматологических услуг ребенок потерял сознание и умер. По данным «Фонтанки», предварительно, девочке сделали анестезию. О том, что пациентке стало плохо на приеме, сообщила администратор стоматологии. По ее словам, девочка посинела. Врачам скорой помощи не удалось ее спасти.

    Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности, повлекшее по неосторожности смерть (пункты «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ).

    Согласно данным «Яндекса», стоматология, где погибла девочка, имеет рейтинг 4,9 и более сотни положительных отзывов от клиентов.

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    Комментарии 6

    Antuan Rokanten17 Мар 2024 в 23:52
    Никогда не понимал, зачем люди идут в частные стоматологии? Там одни шарлатаны!
    +1−1
    16999106217 Мар 2024 в 23:44
    то ужасно... Бедные родители...
    +2−0
    Ref17 Мар 2024 в 23:34
    Шесть лет, не известны реакции ребенка на обезболивающие и наркоз, молочные зубы. Надо ли было?
    +2−1
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