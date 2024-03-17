Не буду бросать, а то растолстею: как перестать курить и не набрать вес — советы врачей

Люди, которые бросают курить, часто боятся набрать лишний вес Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Бросить курить — решение всегда непростое. Особенно когда знаешь, что это будет иметь последствия для внешнего вида. Мы сейчас говорим об одном из главных аргументов тех, кто не отказывается от вредной привычки, — о наборе лишнего веса. Наша коллега, корреспондент NGS.RU, разобралась, правда это или миф, почему такое происходит и как избежать последствий. И если вы давно думали о том, чтобы не курить больше, то пусть это будет знаком.

Почему появляется лишний вес? Польза от отказа от сигарет в разы превышает потенциальный вред для внешности. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт «Гемотеста», объясняет, что есть несколько причин, почему появляются лишние килограммы. — Никотин немного ускоряет обмен веществ, поэтому организм курильщика сжигает энергию примерно на 15% быстрее, чем некурящего. На то, чтобы организм перестроился, требуется время — в среднем около месяца. В этот период, чтобы не набрать лишний вес, нужно внимательнее следить за калорийностью пищи и стараться быть физически активным каждый день, потому что тело действительно будет сжигать еду медленнее. Кроме того, никотин подавляет чувство голода, что тоже не способствует набору веса, — говорит врач.

Часто люди путают желание выкурить сигарету с чувством голода. На фоне стресса при отказе от курения многие стараются постоянно что-то грызть или жевать, а в этот момент нужно перетерпеть именно синдром отмены. Также, как отмечает гастроэнтеролог, некоторых людей набор веса после отказа от сигарет может обойти стороной — у каждого человека реакция индивидуальная. — Даже у стройных людей, которые регулярно курят, риск болезней сердца выше, чем у тех, кто имеет лишний вес, но не курит. Чтобы «сравняться», нужно иметь больше 40 лишних килограммов, — добавляет Екатерина Кашух.

Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева объясняет, что влияние отказа от курения не имеет прямой связи с набором веса — скорее опосредованное. — Никотин, преодолевая гематоэнцефалический барьер и попадая в головной мозг, активирует высвобождение биогенных аминов, в частности дофамина, который вызывает чувство удовольствия. Другим источником дофамина выступают сладости. Поэтому отсутствие никотина может компенсироваться простыми углеводами, — объяснила она.



Отсутствие никотина в первое время вызывает сильный стресс. Так как еда приносит нам разрядку эмоционального напряжения, мы можем начать «заедать» этот стресс. А это уже приводит к нарушению обмена веществ и повышению массы тела.

Как избежать последствий? Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает: чтобы не начать снова курить, нужно использовать все доступные методы и морально настроиться на то, что будет нелегко. При этом какого-то единого способа бросить курить не существует.

— Главное — настрой. Некоторые бросают курить резко, другие постепенно сокращают количество сигарет. Но только на силу воли и мотивацию рассчитывать не стоит, важно использовать все доступные лекарственные и нелекарственные методы. Доказано, что люди, которые используют сразу несколько средств никотинзаместительной терапии, бросают курить чаще, чем те, кто использует только один способ. В среднем на то, чтобы избавиться от вредной привычки, уходит от 10 до 12 недель. Хотя так бывает не всегда, и человек снова может сорваться, — объясняет врач.

Важно в бросании курить не прекращать пытаться, напоминает она. Некоторым людям требуется до десяти серьезных попыток, прежде чем они бросят. Один из действенных помощников в бросании курить — спорт. Он не только поможет вам переключиться и снизить тягу к сигаретам, но и сдержать, а то и уменьшить вес. — Переедание после отказа от курения часто возникает как попытка найти другой источник удовольствия. Но это не выход, потому что избыточный вес тоже негативно влияет на здоровье. Чтобы курение не сменилось другой вредной привычкой, важно пользоваться поддержкой специалистов, которые помогут снизить тягу к курению и привести в порядок пищевое поведение. Обычно это работа с психологом, иногда — с диетологом, — добавляет врач.



Также не набирать вес поможет и соблюдение пищевого режима. Екатерина Кашух отмечает, что иногда люди путают жажду с чувством голода и съедают лишнее. Чтобы этого избежать, можно попробовать выпивать стакан воды за 20–30 минут до приема пищи. Возможно, желание есть после этого пропадет. После отказа от сигарет у вас не только появится больше запахов в жизни, но и еда станет вкуснее. Но, как отмечает гастроэнтеролог, из-за новых вкусов появляется и риск переедания. Поэтому важно практиковать осознанность: медленно пережевывать каждый кусочек, концентрироваться на ощущениях. Руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева добавила, что в зону риска, связанную с повышением веса после отказа от сигарет, попадают люди в возрасте до 55 лет, с длительной тяжелой никотиновой зависимостью, низким социально-экономическим статусом и наличием генетической предрасположенности.

Другие последствия синдрома отмены

Последствия отказа от курения будут беспокоить человека несколько недель Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





У курильщика многое в организме завязано на сигаретах. Как объясняет врач Екатерина Терентьева, возникает даже биологическая зависимость, так как никотин способствует повышенному выбросу нейромедиаторов — в них входят дофамин, норадреналин, серотонин, ацетилхолин, эндорфин. — В связи с этим нервная система постепенно привыкает функционировать в условиях повышенного содержания нейротрансмиттеров. Поэтому регулярное поступление никотина обеспечивает положительную эмоциональную реакцию, что исчезает при отказе от курения, — отмечает она.



Для того чтобы снизить стресс при отказе от курения, нужно придумать альтернативу сигаретам. Возвращаемся к спорту: он может привести к выработке эндорфинов, улучшить кровообращение и поднять настроение. — Постарайтесь исключить или минимизировать провоцирующие факторы, замените ритуал курения на какой-либо другой. Заручитесь поддержкой близких. Найдите занятие по душе или вернитесь к своим хобби, — советует Екатерина Терентьева.

Курильщику стоит подготовиться и к другим последствиям отказа от курения. Из-за синдрома отмены могут появиться повышенная раздражительность, перепады настроения, головная и иногда мышечная боль. Возможны и расстройства пищеварения, нестабильность артериального давления. Все они постепенно исчезнут. При этом последствия варьируются и от конкретного человека, и от обстоятельств.

— Синдром отмены, при котором организм отвыкает от химической зависимости, характеризуется тем, что в это время человек становится раздражительным, тревожным, у него часто нарушается сон, возникают проблемы с концентрацией внимания. Кроме того, на фоне отказа от курения человек может страдать от болей в животе, расстройств пищеварения. Однако всё это проходит примерно за пару недель, — отмечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Особенно важно отказаться от курения людям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких. Прекращение курения для них в долгосрочной перспективе положительно влияет на прогноз болезни.