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    Полицейские по пути на избирательный участок под Петербургом столкнулись с фурой, один погиб

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    16 комментариев

    Двое сотрудников полиции попали в жуткое ДТП по пути на избирательный участок, где они должны были, по предварительным данным, обеспечивать правопорядок 16 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах. Информация также подтверждается пабликом «Дорожный инспектор».

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    Авария произошла в 7:20 на четвертом километре Терпилицкого шоссе в Волосово. Lada Granta с сотрудниками тыла столкнулась с грузовиком Scania. В результате от травм скончался 25-летний старшина, тяжелые травмы получила 34-летняя женщина-майор, врио начальника тыла.

    По факту ДТП проводится проверка.

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    Комментарии 16

    Гость16 Мар 2024 в 11:03
    Ошибка водителя. Соболезнования семье погибшего
    +0−0
    СОВЕТНИК16 Мар 2024 в 11:02
    Выражаю сочувствие близким и родственникам…
    Неожиданное и тяжёлое горе у людей.
    Мир праху погибшему…
    Выжившему скорейшего выздоровления, без последствий.
    +0−0
    alexadmin16 Мар 2024 в 11:02
    Спешили на вызов о нарушении ст.81 Конституции Российской Федерации?
    +0−0
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