Полицейские по пути на избирательный участок под Петербургом столкнулись с фурой, один погиб

Двое сотрудников полиции попали в жуткое ДТП по пути на избирательный участок, где они должны были, по предварительным данным, обеспечивать правопорядок 16 марта. Об этом «Фонтанке» сообщил источник в правоохранительных органах. Информация также подтверждается пабликом «Дорожный инспектор».
Авария произошла в 7:20 на четвертом километре Терпилицкого шоссе в Волосово. Lada Granta с сотрудниками тыла столкнулась с грузовиком Scania. В результате от травм скончался 25-летний старшина, тяжелые травмы получила 34-летняя женщина-майор, врио начальника тыла.
По факту ДТП проводится проверка.